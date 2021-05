Asus skutecznie podgrzewa atmosferę przed premierą Zenfone’a 8. IP68 i 3.5 mm jack audio na pokładzie

Premiera Asusa Zenfone 8 tuż za rogiem. No dobra, wcale nie, bo musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość i poczekać do 12 maja. Sam producent chce jednak podgrzać atmosferę przed prezentacją swojego najnowszego flagowca i… dzięki temu wiemy na jego temat coraz więcej. Co ważne, najnowsze informacje z pewnością Wam się spodobają.

Przed weekendem majowym Asus, na swoich profilach w social media, opublikował teaser nadchodzącego wydarzenia. Z krótkiego wideo można było wywnioskować, co też zrobił Grzesiek, że Zenfone 8 będzie pozbawionego obracanego aparatu (w przeciwieństwie do Zenfone’a 7 i Zenfone’a 6), przez co w ekranie zostanie umieszczony otwór na przedni aparat.

Trochę szkoda, że Asus decyduje się na taki krok, bo jednak to jedyna tego typu konstrukcja na rynku, która ma właściwie same plusy (pomijając grubość mechanizmu). Z drugiej jednak strony, wiele wskazuje na to, że na rynku zadebiutuje również większy ZenFone 8 Flip (z ekranem 6,67″), który tę cechę utrzyma.

Najnowsze materiały udostępnione przez producenta zdają się iść o krok dalej. Dowiadujemy się z nich, że Asus Zenfone 8 będzie spełniał normę odporności IP68, czyli będzie odporny na zanurzenia w wodzie na głębokości 1,5 metra przez pół godziny oraz na kurz. Potwierdzają też, że smartfon będzie wyposażony w 3.5 mm jacka audio.

To tyle oficjalnych wieści. Ale są też nowe przecieki!

Z najnowszych, nieoficjalnych póki co informacji wynika, że Zenfone 8 będzie dostępny w kilku różnych wersjach, jeśli chodzi o pamięć operacyjną i wewnętrzną. Jeśli przecieki się potwierdzą, na pokładzie smartfona, w zależności od wersji, znajdziemy 6 lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8, 12 lub 16 GB RAM z 256 GB pamięci wewnętrznej.

Pozostałe parametry mają zawierać 5,92-calowy ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 888 oraz czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Za czas działania Zenfone’a 8 ma z kolei odpowiadać akumulator o pojemności 4000 mAh, obsługujący ładowanie 30-Watowe.

Do sieci wyciekły też grafiki, rzekomo przedstawiające Zenfone’a 8 w etui. Nie przyzwyczajajcie się jednak do myśli, że smartfon ten będzie akurat tak wyglądał – trudno powiedzieć, na ile prawdziwe one są.

Jeśli czekacie na premierę Asusa Zenfone 8 – zapiszcie sobie datę 12 maja, godzinę 19:00, w kalendarzach ;)