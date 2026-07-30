Ten tablet może pokazać, na co naprawdę stać Xiaomi

W 2025 roku Xiaomi podjęło odważną decyzję związaną z oferowaniem autorskich układów mobilnych w swoich urządzeniach. Nowy tablet pokaże, że nie był to jednorazowy wybryk.

Urządzenia, które otworzyły nowy rozdział w Xiaomi

Własny układ mobilny to przywilej, na jaki pozwala sobie w dzisiejszych czasach niewiele firm. Samsung ma swoje Exynosy, Google serię Tensor a Apple rodzinę A. W 2025 roku Xiaomi uznało, że jeżeli chce należeć do czołówki, też musi mieć coś autorskiego. Tak powstała kolejna po ośmiu latach próba uniezależnienia się od Qualcomma i MediaTeka za pomocą chipsetów Xring.

Do dnia dzisiejszego chiński gigant wypuścił trzy urządzenia wyposażone w debiutancką konstrukcję, czyli Xring O1 – tablety Xiaomi Pad 7S Pro, Pad 7 Ultra oraz smartfon Xiaomi 15S Pro. Brak nowych urządzeń w ostatnich miesiącach mógł oznaczać dwie kwestie – albo lada chwila pojawią następcy albo firma po cichu wycofa się z tego pomysłu.

Co zaoferuje Xiaomi Pad 8S Pro?

Przedpremierowe informacje opublikowane przez użytkownika Panda is Bald na Weibo sugerują pierwszą opcję. Informator postanowił podzielić się ze światem specyfikacją techniczną nadchodzącego tabletu Xiaomi – modelu Pad 8S Pro. I tak się składa, że widać w niej następcę zeszłorocznego SoC.

Niestety, o Xring O3 wiadomo na tym etapie niewiele. Podobno ma powstać na litografii TSMC 3 nm, tej samej, co w przypadku Snapdragona 8 Elite Gen 5, oferować lepsza wydajność połączoną z lepszym obchodzeniem się z energią i ma znaleźć szersze zastosowanie niż tylko kilka urządzeń mobilnych.

Oprócz SoC, Xiaomi Pad 8S Pro wygląda póki co na solidnego reprezentanta średniej półki. Ma otrzymać 12,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3.2K oraz akumulator 12000 mAh wspierający szybkie ładowanie o mocy 120 W. Zestaw aparatów ma opierać się na jednej kamerze 50 Mpix z sensorem pomocniczym 2 Mpix z tyłu oraz przedniej kamerce 32 Mpix.

Cena urządzenia nie jest jeszcze znana, podobnie jak data premiery i dostępność. Jest jednak spora szansa, że Xiaomi chce zebrać jeszcze nieco danych z rodzimego rynku, zanim udostępni autorski układ mobilny globalnej publice i Pad 7S Pro będzie sprzedawany wyłącznie w Chinach.

Niemniej, po debiucie tabletu okaże się, czy Xring O3 jest na tyle dopracowany, by był prawdziwym pokazem siły giganta i autorskie SoC przestaną być tylko ciekawostką.