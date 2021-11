A to niespodzianka – Apple traci, a Samsung zyskuje na rynku smartwatchy

Kto by się tego spodziewał? Według najnowszego raportu Apple straciło nieco udziałów na rynku sprzedaży smartwatchy. Swoją pozycję umocnili zaś Samsung.

Apple Watch series 7 okazał się rozczarowaniem?

Nie da się ukryć, że oczekiwania użytkowników na temat najnowszego Apple Watcha były zdecydowanie większe. Na długo przed premierą docierały do nas wieści o zupełnie nowym designie, który za sprawą płaskich krawędzi miał tworzyć jednolitą całość z „najnowszymi trendami” w przypadku samych iPhone’ów.

Wielu użytkowników liczyło na więcej w przypadku Apple Watch series 7 (fot. Tabletowo.pl)

Jak jednak wszyscy już wiedzą, tak się nie stało, a Apple Watch series 7 na pierwszy rzut oka to kopia Watch series 6. Nieco większy ekran i smuklejsze ramki to w zasadzie wszystkie poważniejsze zmiany w przypadku tegorocznego inteligentnego zegarka od Apple. Choć – jak niedawno się dowiedzieliśmy – te niewielkie zmiany wcale nie były tak proste do zaimplementowania przez inżynierów w Cupertino.

Odwaga Samsunga się opłaciła?

Samsung zdecydował się na zdecydowanie bardziej odważne ruchy. Ścisła współpraca z Google nad systemem Wear OS zaowocowała świetnie ocenianą serią smartwatchy. Samsung Galaxy Watch 4 ma wielu zwolenników i patrząc na to, co oferuje, trudno się dziwić, że zainteresowanie nim nie maleje.

Jak pokazuje najnowszy raport analityków z Counterpoint Research, zestawiając tegoroczne dane za trzeci kwartał 2021 roku z rokiem ubiegłym, udział Apple w rynku smartwatchy spadł o 10%, podczas gdy Samsung zanotował istotny wzrost.

Google także z pewnością może być zadowolone z wyników swojego systemu. Rozpatrując ilość dostarczonych na rynek urządzeń, pod kątem systemu operacyjnego, Wear OS wykazał gigantyczny wzrost z 3% rok wcześniej do aż 17% obecnie. Co ważne, jest to liczba niemalże porównywalna z WatchOS od Apple, który może pochwalić się wynikiem 22% w badaniu (vs 28% w Q3 2020).

Przyczyn takiego stanu może być kilka. Wspomniany już bardzo dobry start serii Galaxy Watch 4, ale także istotne opóźnienie w dostępności Apple Watch series 7. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w dalszym ciągu smartwatche Huawei, które jeszcze nie tak dawno zajmowały miejsce na podium, nieustannie odnotowują kolejne spadki.

Patrząc jednak przez pryzmat rozczarowania użytkowników najnowszym modelem Apple Watcha, najpewniej taka sytuacja jest wynikiem kilku składowych. Mimo to Apple niezmiennie jest niekwestionowanym liderem rankingu i najpewniej taka sytuacja jeszcze długo nie ulegnie zmianie.