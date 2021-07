Czy Twój smartwatch otrzyma Wear OS 3.0? Google zdradziło kilka szczegółów

Z pewnością wielu właścicieli smartwatchy czeka na możliwość zainstalowania Wear OS 3.0. Cóż, możliwe, że nie mamy dobrych informacji.

Problem z długim wsparciem

Niestety, pod względem aktualizacji i długiego wsparcia systemy operacyjne z Mountain View często wypadają słabo na tle konkurencji. Widać to wyraźnie, gdy spojrzymy na politykę Apple, która w tej kwestii jest naprawdę godna pochwalenia.

Oczywiście często wina leży po stronie samych producentów, którzy korzystają z systemów operacyjnych udostępnianych przez Google. Mimo tego, należy mieć na uwadze, że długi okres wsparcia często jest czymś unikatowym, wymienianym wśród zalet nielicznych urządzeń.

Widać to w przypadku aktualizacji Androida na wielu smartfonach, ale opisanego problemu doświadczą wkrótce również właściciele smartwatchy, którzy z pewnością nie mogą się już doczekać Wear OS 3.0.

Możliwe, że trzeba będzie kupić nowy smartwatch z Wear OS 3.0

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój smartwatch dołączy do grona wybranych i dostanie aktualizacje do Wear OS 3.0, to odpowiedź znajdziesz na nowej stronie pomocy technicznej. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy do czynienia z informacjami pochodzącymi wprost od Google, a nie kolejnymi nieoficjalnymi rewelacjami.

TicWatch Pro 3 – jeden z nielicznych, który dostanie Wear OS 3.0 (fot. Mobvoi)

Nie mamy dobrych wiadomości – niestety niewiele starszych smartwatchy zakwalifikuje się do opcji pobrania nowego systemu operacyjnego. Google poinformowało, że na aktualizację mogą liczyć modele Mobvoi TicWatch Pro 3, zarówno w wersji GPS, jak i LTE. Ponadto aktualizacja trafi na smartwatcha TicWatch E3, a także na nadchodzące urządzenia Fossil.

Jak zauważa serwis Android Police, modele wymienione przez Google potwierdzają wcześniejsze wieści, że wymagany będzie odpowiednio wydajny i mocny procesor. W tym przypadku chodzi o Snapdragona Wear 4100.

To nie koniec złych wiadomości. Wear OS 3.0 na nowych urządzeniach zobaczymy już niebawem. Natomiast właściciele smartwatchy, które zyskają możliwość pobrania aktualizacji, będą musieli poczekać aż do 2022 roku. Co więcej, nie należy wykluczać scenariuszu, w którym nowa wersja systemu negatywnie wpłynie na chociażby czas pracy na akumulatorze.

Google obiecuje, że nie porzuci smartwatchy ze starszą wersją Wear OS. Firma wciąż będzie wydawać aktualizacje, takie jak chociażby ostatnio ogłoszone zmiany dotyczące sklepu z aplikacjami.