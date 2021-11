Apple udostępniło WatchOS 8.1.1. Posiadacze Apple Watch series 7 powinni go zainstalować

Ponad trzy tygodnie temu WatchOS 8 doczekał się pierwszej aktualizacji – WatchOS 8.1 został udostępniony 25 października br. Dziś Apple wydało kolejną, tym razem z mniejszą listą zmian, ale nie mniej istotną – właściciele smartwatcha Apple Watch series 7 powinni jak najszybciej zainstalować WatchOS 8.1.1.

Apple udostępniło WatchOS 8.1.1

Zaledwie wczoraj Apple wydało iOS 15.1.1 – aktualizacja jest przeznaczona dla właścicieli smartfonów z serii iPhone 12 oraz iPhone 13, ponieważ eliminuje uciążliwy błąd, na który skarżyli się posiadacze urządzeń z tych linii, a mianowicie problem z przerywaniem połączeń.

WatchOS 8.1.1, podobnie jak iOS 15.1.1, również nie jest aktualizacją, przynoszącą nowe funkcje, tylko taką, która naprawia zauważone błędy. Jak wynika z przygotowanego przez Apple changelogu, nowa wersja oprogramowania dla smartwatchy ma rozprawić się z błędem, przez który niektóre egzemplarze Apple Watch series 7 nie ładowały się zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Osoby, które zauważyły u siebie problem z ładowaniem smartwatcha, powinny zatem jak najszybciej zainstalować aktualizację do WatchOS 8.1.1. Wcześniej muszą jednak się do tego przygotować.

Informacja o aktualizacji powinna sama pojawić się w powiadomieniach. Można ją pobrać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji w sekcji Aktualizacja oprogramowania. Trzeba jednak pamiętać, aby akumulator w smartwatchu był naładowany przynajmniej do 50%. Ponadto trzeba umieścić go na ładowarce i trzymać w zasięgu iPhone’a.

źródło: Apple

Przy okazji warto przypomnieć, że według deklaracji Apple „ulepszona architektura i przewód USB-C do szybkiego ładowania pozwalają napełnić pustą baterię (w Watch series 7) do 80% w około 45 minut”. Producent informuje, że najnowszy smartwatch obsługuje do 33% szybsze ładowanie niż w Apple Watch series 6.

Ponadto zaledwie ośmiominutowe ładowanie ma wystarczyć na 8 godzin monitorowania snu. Trzeba bowiem pamiętać, że według deklaracji Apple, w pełni naładowany akumulator w modelu Apple Watch series 7 zapewni co najwyżej 18 godzin pracy (jeśli jednak smartwatch będzie intensywniej używany, czas działania na jednym ładowaniu proporcjonalnie się skróci).