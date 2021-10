Apple Watch series 7 już dostępny! Przedsprzedaż właśnie ruszyła

W tym roku klienci musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać na możliwość zamówienia nowego Apple Watcha. Przedsprzedaż Apple Watch series 7 w końcu oficjalnie wystartowała! Ile kosztuje najnowszy smartwatch Apple?

Przedsprzedaż Apple Watch series 7 ruszyła! Ile kosztuje?

Mimo że Apple zaanonsowało Apple Watch series 7 podczas tej samej konferencji, co iPhone’y 13 i 13 Pro, to dopiero dziś rozpoczęło przedsprzedaż swoich najnowszych smartwatchy, blisko miesiąc po oficjalnej prezentacji 14 września 2021 roku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, ile kosztują poszczególne modele. A jest ich – jak zawsze – całe mnóstwo.

Najtańszy Apple Watch series 7 kosztuje 1999 złotych – mowa tu o wersji GPS w rozmiarze 41 mm z opaską sportową. Model z modemem 4G LTE wymaga dopłaty przynajmniej 450 złotych – za najtańszy trzeba zapłacić 2449 złotych. Na najdroższy smartwatch z najnowszej generacji klienci muszą z kolei wysupłać 3799 złotych (zegarek z bransoletą mediolańską).

Regularna sprzedaż smartwatcha rozpocznie się 15 października 2021 roku.

Co oferuje Apple Watch series 7?

Najnowszy smartwatch Apple jest dostępny w dwóch rozmiarach – 41 mm i 45 mm. Według informacji, przekazywanych przez producenta, powierzchnia ekranu OLED LTPO w series 7 jest o 20% większa niż Apple Watch SE i o ponad 50% większa niż w Apple Watch series 3. Ponadto wyświetlacz pokrywa „najbardziej odporne przednie szkło”.

Od razu można też wspomnieć, że zegarek jest odporny na pył, zgodnie z klasą IP6X, a także wodoodporny do 50 metrów. Apple zastrzega jednak, że nie można z nim nurkować czy jeździć na nartach wodnych, a jedynie pływać w płytkiej wodzie w basenie lub morzu.

Apple Watch series 7 oferuje również funkcję pomiaru poziomu tlenu we krwi, a także wykonania EKG oraz powiadomienia o zbyt wysokim lub niskim tętnie i o arytmii. Do tego jest też w stanie automatycznie wykryć upadek i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Według deklaracji producenta, smartwatch będzie pracować na jednym ładowaniu do 18 godzin, a do tego wspiera technologię szybkiego ładowania – ma być ono szybsze nawet o 33% względem tego w Apple Watch series 6 (od 0% do 80% w ~45 minut).