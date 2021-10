Przeglądarka Samsung Internet dla Galaxy Watch 4 dostępna do pobrania. Jak surfować po sieci na tak małym ekranie?

Pierwotnie przeglądarki internetowe projektowane były z myślą o wyświetlaczach komputerów osobistych i obsłudze myszką. Rewolucja, jaka dokonała się w ciągu ostatniej dekady na rynku urządzeń mobilnych, zmusiła deweloperów do dostosowania swojego oprogramowania do potrzeb nieporównywalnie mniejszych ekranów dotykowych. Zdaniem Samsunga, kolejnym krokiem w kierunku miniaturyzacji będzie… przeniesienie przeglądarki na tarcze smartwatchy.

Reklama

Samsung Internet dla Galaxy Watch 4

Samsung Internet to autorskie rozwiązanie wspomnianego już producenta, oparte na Chromium i preinstalowane praktycznie na wszystkich urządzeniach mobilnych sygnowanych jego logo oraz działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Nie jest to pierwsza próba wsadzenia pełnoprawnej przeglądarki internetowej do inteligentnego zegarka w wykonaniu Koreańczyków – dość wspomnieć o podobnej aplikacji, przeznaczonej na nieco starsze urządzenia z systemem Tizen.

Samsung Gear S3 (źródło: Tizen Experts)

Po pobraniu przeglądarki Samsung Internet prosto na Galaxy Watch 4 i jej włączeniu, użytkownikowi powinna wyświetlić się strona startowa, a na niej: zsynchronizowana ze smartfonem lista zakładek oraz skrót do wyszukiwarki symbolizowany przez ikonę lupy.

Reklama

Domyślną wyszukiwarką, co nie powinno stanowić większego zaskoczenia, jest produkt firmy Google, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast niej skorzystać z usług Bing, Yahoo! czy DuckDuckGo. Zasoby internetu przeszukiwać można w trójnasób: przy użyciu systemowej klawiatury, za pomocą gestów lub komend głosowych.



Samsung Internet na Galaxy Watch 4 (źródło: 9to5Google)

Wracając do pytania zadanego w tytule artykułu: jak skutecznie przeglądać strony internetowe na okrągłym, a na domiar złego tak małym wyświetlaczu, bez obaw o dotknięcie niewłaściwego elementu? Samsung spieszy na ratunek. Podczas pierwszego uruchomienia przeglądarki, aplikacja sama zaproponuje użytkownikowi przejście krótkiego szkolenia z nawigacji po interfejsie.

Gesty po przekątnej służyć będą przemieszczaniu się z jednego końca witryny na drugi, zaś po przesunięciu palcem z dołu do góry wyświetlone zostanie menu z dodatkowymi opcjami. Z jego poziomu będzie można m.in. włączyć powiększenie wyświetlanych treści, dodać stronę do zakładek lub wysłać ją do podłączonego smartfona.