iOS 17 nie dla wszystkich. Apple ma porzucić trzy modele iPhone’ów

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to Apple w tym roku z listy wspieranych urządzeń usunie trzy modele iPhone’ów. Żaden z nich nie dostanie bowiem iOS 17.

iOS 17 – na jakie iPhone’y trafi?

Oczywiście należy mieć na uwadze, że nie mówimy o liście opublikowanej i potwierdzonej przez Apple. Na oficjalną listą modeli, które otrzymają wsparcie, musimy poczekać do początku czerwca. Wówczas bowiem zostanie zorganizowana konferencja WWDC, na której zostaną przedstawione wszystkie najważniejsze nowości w iOS 17 i pozostałych systemach operacyjnych z Cupertino. Przy okazji wypada wspomnieć, że podobno użytkownicy iPhone’ów mogą liczyć na większy zestaw zmian niż wcześniej sądziliśmy.

Wróćmy jednak do nieoficjalnych informacji na temat listy urządzeń, które w tym roku dostaną aktualizację. Wynika z nich, że Apple zamierza w tym roku porzucić smartfony, których premiera odbyła się w 2017 roku, a więc mówimy już o niemal 6 letnim sprzęcie. Otóż iOS 17 ma nie trafić na pokład iPhone’a X, a także modeli 8 i 8 Plus.

Wypada przypomnieć, że model X był jednym z ważniejszych smartfonów w historii Apple. Przyniósł on długo wyczekiwane zmiany, a także wprowadzone w nim rozwiązania i pomysły znajdziemy w najnowszych smartfonach Apple. To właśnie w tym modelu zadebiutował system rozpoznawania twarzy Face ID, charakterystyczny notch, a także znacznie smuklejsze ramki wokół ekranu. Natomiast 8 i 8 Plus były głównie odgrzewanymi kotletami.

iOS 17 będzie więc dostępny dla wszystkich nowszych modeli niż wyżej wymienione, czyli zainstalujemy go na XS i XS Max czy SE 2020 i wszystkich, które pojawiły się później. Jak już wcześniej wspomniałem, system zostanie zaprezentowany na początku czerwca podczas WWDC, następnie zostanie wydany w formie wersji beta, a jesienią tego roku trafi w stabilnym wydaniu na wszystkie wspierane modele.

Co z iPadOS 17?

Oczywiście Apple, wraz z iOS 17, pokaże nowy system operacyjny przeznaczony dla tabletów, czyli iPadOS 17. Według omawianego źródła, z listy wspieranych modeli wypadną: 9,7-calowy iPad Pro pierwszej generacji, 12,9-calowy iPad Pro pierwszej generacji oraz podstawowy iPad piątej generacji.