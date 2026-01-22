Steve Jobs byłby dumny. Apple znowu ma szansę zmienić świat

Technologiczny gigant z Cupertino pracuje nad zupełnie nowym urządzeniem. Sprzęt ma być niewielki i wyposażony w kilka kamer i mikrofonów, a nawet głośnik.

Nowy produkt Apple ma być nastawiony na sztuczną inteligencję

Wyniki finansowe jednoznacznie pokazały, że Apple to nie tylko iPhone’y, ale również usługi, takie jak Apple TV, Apple Music czy Apple Fitness+, którą udostępniono w Polsce w grudniu 2025 roku. Okazuje się, że gigant z Cupertino prowadzi również prace nad produktem wizualnie podobnym do lokalizatora Apple AirTag.

The Information twierdzi, że Apple chce stworzyć AI pin zbliżony wielkością do lokalizatora i wyposażony w kamery, głośnik oraz mikrofony. Urządzenie ma mieć cienki, płaski, okrągły kształt, a konstrukcja zostać wykończona szklaną obudową. Ponadto sprzęt ma zaoferować dwa aparaty ulokowane na przodzie – jeden główny i drugi szerokokątny. Na pokładzie mają się znaleźć też trzy mikrofony, mające rejestrować dźwięki z otoczenia użytkownika.

Lokalizator AirTag (źródło: Apple)

AI pin ma także odtwarzać dźwięki za pomocą głośnika, a w obudowie planowany jest fizyczny przycisk sterujący. Urządzenie ma być ładowane bezprzewodowo, podobnie jak smartwatch Apple Watch. Nowość z logiem nadgryzionego jabłka jest dopiero w fazie rozwoju i – jeśli zostanie w przyszłości wprowadzona na rynek – prawdopodobnie obsłuży unowocześnioną i bardziej inteligentną Siri AI.

Siri może nie być zwyczajnym asystentem głosowym AI

Skoro już o Siri mowa, warto wspomnieć o najnowszym raporcie Bloomberga, napisanym przez Marka Gurmana. Według informatora, unowocześnienie Siri obejmie przekształcenie asystenta głosowego w bota sztucznej inteligencji, który nazywany jest wewnętrznie Campos.

Nowy chatbot miałby w pełni zastąpić obecny interfejs Siri – podobny m.in. do Google Gemini. Zmodernizowany asystent ma być mocno zintegrowany z oprogramowaniem Apple i zostać udostępniony wraz z iOS 27, iPadOS 27 oraz macOS 27. Warto jednak wspomnieć, że część nowych funkcji Siri, opartych na sztucznej inteligencji, ma zostać wdrożona jeszcze wcześniej, bo wraz z aktualizacją iOS 26.4.

Ponadto – według przecieków opublikowanych na Weibo – podstawowy model iPhone’a 18, który zostanie wprowadzony na rynek początkiem 2027 roku, otrzyma podobny, choć jaśniejszy, ekran w porównaniu do najnowszego iPhone’a 17.