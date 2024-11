Apple pracuje nad AirTag 2. Wraca też do pomysłu sprzed dekady

Apple AirTag już wkrótce może doczekać się następcy. Trwają prace nad drugą generacją przydatnego akcesorium. Marka podobno powraca też do tematu sprzed ponad 10 lat – jakie urządzenie ma w planach?

Apple AirTag 2 – kiedy może pojawić się na rynku?

Lokalizator AirTag trafił na rynek w kwietniu 2021 roku. Minęły więc trzy długie lata, w których to nie pojawiły się nowe wydania tego akcesorium. W zeszłym roku plotkowano, że druga generacja urządzenia może zostać zaprezentowana w czwartym kwartale 2024 roku.

Wątpliwości już pod koniec zeszłego roku rozwiał analityk łańcucha dostaw producenta z Cupertino – Ming-Chi Kuo. Wspomniał on, że produkcja została przełożona na 2025 rok, teraz potwierdził to również informator z Bloomberga – Mark Gurman. AirTag 2 ma stać się częścią nowego ekosystemu obliczeń przestrzennych oraz integrować się z goglami lub też komputerem przestrzennym Vision Pro, choć nie przekazano szczegółowych informacji, w jaki sposób miałoby to wyglądać.

Apple AirTag (źródło: Orange)

Nowe wydanie lokalizatora Apple najpewniej zostanie wyposażone w ulepszony chip Ultra Wideband, oferujący precyzyjne namierzanie sprzętu w zamkniętych pomieszczeniach. Tego typu chip obsługiwany jest przez iPhone’y 15, zaprezentowane w 2023 roku. Druga generacja ma wyglądać bardzo podobnie do obecnie sprzedawanego AirTaga oraz oferować lepszy zasięg i precyzję nawet na większe odległości.

Apple powraca do tematu telewizorów

Mark Gurman w nowym newsletterze Power On wspomniał również o telewizorach marki Apple. Podobno przedsiębiorstwo nadal rozważa pomysł stworzenia własnego „dużego ekranu”. Najpewniej prace te nadal są w powijakach, choć plotki o wypuszczeniu własnego telewizora przez technologicznego giganta z Cupertino pojawiały się już w latach 2009-2011.

Informator nie podał żadnych konkretów, wspomniał jedynie, że telewizor może być „jednym z kilku nowych inteligentnych urządzeń domowych”. Inną propozycją marki ma być tablet montowany na ścianie, który przede wszystkim posłuży do zarządzania sprzętami z kategorii Smart Home. Apple tworzy także robota z „twarzą” w postaci iPada oraz ramieniem. Maszyna może pojawić się na rynku w 2026 roku m.in. z inteligentnymi kamerami.