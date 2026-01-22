Starlink jeszcze tańszy w Polsce. A do tego nowa, bogatsza oferta

W 2025 roku Starlink dwukrotnie obniżył ceny korzystania z „internetu z kosmosu”. Początek 2026 roku przyniósł kolejną obniżkę kosztów użytkowania tego rozwiązania.

Niższa cena Starlink w 2026 roku i nowa oferta

Od czerwca 2025 roku internet Starlink, przeznaczony do korzystania w domu, kosztuje od 149 do 215 złotych (odpowiednio za pakiet W domu lite i W domu). Droższa oferta gwarantuje priorytetowe połączenie i transmisję danych. W listopadzie 2025 roku uproszczono zaś ofertę domowego internetu Starlink i znacząco obniżono koszty korzystania z niego.

Teraz natomiast wprowadzono zmiany w ofercie internetu, przeznaczonego do korzystania poza domem. Przede wszystkim obecnie dostępne są dwa plany (a nie tylko jeden) i w każdym zapewniany jest inny sprzęt:

Mini – najlepszy do zastosowań przenośnych i o niskim zużyciu energii,

Standard – najlepszy do osiągania najszybszych prędkości w każdych warunkach pogodowych.

W obu planach W drodze dostępne są też dwa pakiety:

Mini 100 GB za 175 złotych miesięcznie, Bez limitu za 430 złotych miesięcznie,

Standard 100 GB za 175 złotych miesięcznie, Bez limitu za 430 złotych miesięcznie.



Jak widać, ceny są identyczne, natomiast różna jest cena samego sprzętu. Jest ona taka sama, niezależnie od wybranego pakietu:

zestaw Mini – 729 złotych,

zestaw Standard – 1499 złotych.

źródło: Starlink

Ponadto – oprócz kosztów sprzętu – trzeba zapłacić 101 złotych za wysyłkę i obsługę. Starlink informuje, że pierwszy miesiąc usługi jest płatny po aktywacji lub po upływie 30 dni od dostawy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Warto też wiedzieć, że Starlink dopuszcza korzystanie z planu W drodze podczas podróży międzynarodowych, aczkolwiek maksymalnie przez 2 miesiące. Deklarowana „typowa prędkość” wynosi:

65-260 Mbit/s dla pobierania,

15-35 Mbit/s dla wysyłania.

źródło: Starlink

Jaka była do tej pory oferta Starlink „W drodze”?

Wcześniej oferta internetu, przeznaczonego do korzystania poza domem, była uboższa i droższa. Zainteresowani mieli bowiem do wyboru tylko dwa pakiety, z czego w tańszym dostawało się mniejszą paczkę gigabajtów do wykorzystania:

175 złotych miesięcznie za 50 GB,

430 złotych za internet bez limitu.

Poprzednia oferta internetu Starlink „W drodze” (źródło: Starlink)

Do tego Starlink – w standardzie – zapewniał zestaw Mini, który kosztował 1249 złotych (bez promocji). Teraz zatem klienci mogą dostać więcej za tę samą cenę (100 GB zamiast 50 GB), a do tego muszą zapłacić mniej za sprzęt (aż 520 złotych).

Ponadto mogą wybrać wydajniejszy sprzęt, który co prawda jest droższy, ale równocześnie tylko o 250 złotych w porównaniu do poprzedniej ceny zestawu Mini.