„Niesamowicie wygodne” słuchawki. Huawei obniża cenę na start

Dwa lata po premierze słuchawek Huawei FreeClip na polskim rynku zadebiutował ich następca: model Huawei FreeClip 2, którego recenzją już kilkanaście dni temu podzielił się Kuba. Miał zresztą o nich do powiedzenia sporo dobrego, bo też nota 8/10 nie wzięła się znikąd. Docenił między innymi wygodę noszenia, wysoką jakość dźwięku, dobrą jakość rozmów, świetny czas pracy i intuicyjne sterowanie. Od dzisiaj zaś każdy może przekonać się o tym na własnych uszach.

Polska premiera słuchawek Huawei FreeClip 2. Cena wysoka, ale nie aż tak

Debiutujące dziś na polskim rynku słuchawki Huawei FreeClip 2 zostały wycenione na 799 złotych – to sporo, ale też o stówkę mniej niż w dniu premiery trzeba było zapłacić za model poprzedniej generacji. Co więcej, na start została przygotowana promocja – osoby, które zdecydują się na zakup między 22 stycznia a 8 marca 2026 roku, zapłacą tylko 699 złotych, a więc o kolejną stówkę mniej.

Oferta premierowa Huawei FreeClip 2 (źródło: Huawei)

Urządzenie jest dostępne w popularnych sklepach z elektroniką, u operatorów komórkowych, a także w oficjalnym sklepie Huawei. Ten ostatni może okazać się najlepszym wyborem, bo klienci otrzymują dodatkowo zabezpieczenie na wypadek zgubienia jednej słuchawki – w ciągu pierwszych 12 miesięcy mogą dokupić ją z rabatem wynoszącym 50%.

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne: czarny, biały, niebieski oraz różowozłoty. W tym samym kolorze utrzymane są same słuchawki, jak i etui.

W oficjalnym sklepie Huawei dostępny jest również zestaw FreeClip 2 Limited Edition, na który składają się dwie pary słuchawek, biżuteria Les Néréides (w trzech wariantach do wyboru) oraz dwa pudełka (na słuchawki i na biżuterię). Promocyjna cena wynosi 1398 złotych (normalnie zaś – uwzględniając regularne ceny – za taki pakiet trzeba by zapłacić 2035 złotych).

Biżuteria Les Néréides dla Huawei FreeClip 2 (fot. Huawei)

Co konkretnie oferują słuchawki Huawei FreeClip 2?

Huawei FreeClip 2 to otwarte słuchawki bezprzewodowe z konstrukcją typu klips. Nie wkłada się ich do uszu, lecz jedynie przykłada do nich – nie zatykają więc kanałów słuchowych, pozwalając użytkownikowi na pozostanie w kontakcie z otoczeniem i zapewniając wygodne, a zarazem bezpieczne korzystanie. Warto też zaznaczyć, że pojedyncza słuchawka waży jedynie 5,1 grama, a silikonowy mostek pamięta kształt.

Dzięki przetwornikom w rozmiarze 10,8 mm z podwójnymi membranami są w stanie zaoferować całkiem niezłe brzmienie, technologia Bluetooth 6.0 zapewnia stabilne połączenie z telefonem, a akumulatory mają gwarantować do 9 godzin samodzielnego odtwarzania lub 36 godzin wraz z etui (podczas testów Kubie udało się potwierdzić wiarygodność tych deklaracji). Całość wieńczy konstrukcja odporna na pył, pot i wodę (klasa IP57).

Huawei FreeClip 2 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Przede wszystkim, Huawei FreeClip 2 są niesamowicie wygodne. Nie dość, że nie sprawiają żadnych problemów ergonomicznych nawet podczas wielogodzinnego korzystania, to jeszcze stabilnie trzymają się uszu i nie wypadają z nich. Przy tym są świetnie zbudowane i wyglądają naprawdę designersko. Jakość dźwięku jest dobra, czas pracy świetny, a rozmowy telefoniczne bez większych zastrzeżeń – tak podsumował te słuchawki Kuba we wspomnianej tu już parokrotnie recenzji.