Nowa Siri z AI ma być i asystentem, i przyjacielem

Już wiadomo, że Siri napędzana sztuczną inteligencją powstanie w ramach współpracy Apple i Google. Najnowszy raport zdradził, z jakich funkcji AI będą mogli skorzystać posiadacze iPhone’ów.

Asystent głosowy Apple Siri ze sztuczną inteligencją zadebiutuje już wkrótce

Użytkownicy iPhone’ów od dłuższego czasu nie mogą doczekać się, aż Siri wreszcie zostanie unowocześniona i zyska funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Apple już w listopadzie 2024 roku wspominało, że chce stworzyć Siri, która lepiej zrozumie użytkownika. Pod koniec grudnia 2025 roku dowiedzieliśmy się natomiast, że powolne wdrażanie AI do Siri to nie wpadka, a strategiczne podejście Apple. Ponadto wspomniano wówczas, że Apple może zdecydować się na wdrożenie platformy Google Gemini na iPhone’y. I faktycznie tak też się stanie.

W styczniu 2026 roku Google opublikowało oświadczenie o nawiązaniu wieloletniej współpracy z Apple, w ramach której kolejna generacja modeli Apple Foundation będzie oparta na modelach Gemini i technologii chmurowej Google. W komunikacie podkreślono, że modele będą wspierać zarówno nowe funkcje, tworzone w ramach Apple Intelligence, jak i spersonalizowaną wersję Siri. Nie przedstawiono wtedy żadnych konkretnych funkcji, jednak najnowszy raport uchylił rąbka tajemnicy.

Nowa Siri z AI wesprze właścicieli iPhone’ów w trudnych chwilach, ale nie tylko

W najnowszym raporcie The Information zdradzono nieco więcej szczegółów na temat sposobu działania unowocześnionej wersji Siri. Z dokumentu wynika, że ulepszony asystent głosowy Apple będzie mógł:

odpowiadać na pytania o świecie, wiedzy i faktach podczas konwersacji z użytkownikiem,

opowiadać historie,

zapewniać wsparcie emocjonalne,

pomagać w rozbudowanych zadaniach w internecie, np. podczas rezerwowania podróży,

tworzyć dokumenty w aplikacji Notatki.

Co ważne, z raportu wynika, iż asystent nie będzie oznaczany jako sztuczna inteligencja Google Gemini. Modele będą poprawiane i weryfikowane przez Apple.

Jak podkreśla MacRumors, podczas konferencji WWDC 2026, zaplanowanej na 9 czerwca br., mają zostać zaprezentowane kolejne funkcje unowocześnionej Siri. Wśród funkcji, jakie wtedy pokaże Apple, mają znaleźć się m.in. wiedza o poprzednich rozmowach, czyli funkcja podobna do Pamięci znanej z ChatGPT, a także możliwość generowania proaktywnych sugestii, opartych na informacjach z innych aplikacji, np. Kalendarza.

Apple już zapowiedziało, że odświeżony asystent ma być bardziej świadomy tego, co dzieje się na ekranie smartfona. Technologiczny gigant z Cupertino pokazał też, iż Siri wesprze użytkownika w rezerwacjach lunchu czy planach lotu w oparciu o Pocztę oraz Wiadomości.

Ulepszony asystent głosowy ma pojawić się jeszcze w 2026 roku (w marcu lub kwietniu) jako część systemu iOS 26.4, jednak na początku nie otrzyma wszystkich wyżej wymienionych funkcji. Opcje będą sukcesywnie poprawiane i udostępniane użytkownikom wraz z iOS 27.