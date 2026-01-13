Apple to nie tylko iPhone. Firma chwali się innymi osiągnięciami

Bardzo wysoka sprzedaż iPhone’ów (rocznie na rynek trafia ponad 200 milionów sztuk) napędza nie tylko sprzedaż innych sprzętów Apple, ale też przekłada się na wzrost liczby użytkowników i popularności usług firmy z Cupertino. Amerykanie pochwalili się, że 2025 rok był dla nich rekordowy w wielu aspektach.

2025 rok był rekordowy dla wielu usług Apple

Wyniki finansowe, które gigant z Cupertino regularnie publikuje (w październiku 2025 roku poznaliśmy wyniki Apple za trzeci kwartał 2025 roku kalendarzowego – to aktualnie najnowsze dane, przekazane przez firmę), od długiego już czasu pokazują, że usługi są bardzo dochodową kategorią – w Q3 2025 najbardziej dochodową, zaraz po iPhone’ach.

Wyniki Apple za 4. kwartał 2025 roku fiskalnego (źródło: Apple)

Teraz opublikowano komunikat, w którym pochwalono się, że 2025 rok był rekordowy dla wielu usług, udostępnianych przez firmę z Cupertino. Apple podaje, że z App Store korzystało tygodniowo średnio ponad 850 milionów użytkowników ze 175 krajów i regionów na całym świecie. Najwięcej odwiedzin odnotowano pomiędzy Wigilią i Nowym Rokiem. Z kolei deweloperzy od 2008 roku zarobili ponad 550 miliardów dolarów na sprzedaży produktów i usług.

W 2025 roku użytkownicy spędzili też więcej czasu na oglądaniu materiałów w usłudze Apple TV – w grudniu całkowita liczba odtworzonych godzin była o 36% wyższa niż rok wcześniej i jednocześnie rekordowa w całej historii platformy. Przyczynił się do tego m.in. znaczący wzrost subskrybentów w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Z kolei Apple Music w 2025 roku był rekordowy pod względem słuchalności i wzrostu liczby subskrybentów. W ubiegłym roku dużą popularnością cieszył się również Shazam, który miesięcznie rozpoznawał średnio miliard utworów. Amerykanie chwalą się też, że Apple Pay, które jest dostępne na 89 rynkach dla klientów ponad 1100 banków i partnerów sieciowych, pozwoliło wyeliminować oszustwa na skalę globalną o wartości ponad 1 miliarda dolarów, a także wygenerowało ponad 100 miliardów dolarów dodatkowego obrotu handlowego na całym świecie.

W 2025 roku Apple udostępniło w Polsce nową usługę

Ponadto ubiegły rok był najlepszy w historii dla Apple Podcasts, ponieważ odnotowano rekordową liczbę słuchających, odtworzeń i subskrybentów. Z kolei Apple News było najpopularniejszą aplikacją newsową w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii oraz Numerem Dwa w Wielkiej Brytanii.

Firma z Cupertino nie omieszkała również pochwalić się, że w 2025 roku do usługi Apple Arcade dołączyło ponad 50 nowych gier, a Apple Fitness+ została udostępniona w 28 nowych krajach i regionach, w tym w Polsce.