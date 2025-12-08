Usługa Apple zawita do Polski. Znamy ceny

Może nie będzie to wyczekiwany język polski w Siri, ale wprowadzenie Apple Fitness+ do Polski to zawsze dobra informacja.

Apple Fitness+ w Polsce

Nie mamy jeszcze sklepów Apple Store, a także wciąż nie doczekaliśmy się polskiej Siri. Widać jednak, że w Cupertino zauważono Polskę na mapie Europy. Przykładowo w listopadzie zadebiutowała aplikacja Apple Sports, a niebawem dołączy do niej usługa Apple Fitness+.

Mamy do czynienia z platformą z treningami i medytacjami, która na pierwszych rynkach pojawiła się 5 lat temu. Dziś natomiast jest ważnym elementem działań Apple związanych ze zdrowiem. Celem jest głównie zachęcanie użytkowników zarówno do aktywności fizycznej, jak i relaksu.

Dostęp do Apple Fitness+ oferowany jest na iPhonie, iPadzie, a także Apple TV. Użytkownicy do wyboru mają 12 różnych typów treningów, w tym treningi siłowe, jogę, HIIT, pilates, taniec, jazdę na rowerze, kickboxing czy medytację. Czas trwania wynosi od 5 do 45 minut. Nie zabrakło integracji z „ekosystemem” Apple – Apple Watche i słuchawki AirPods Pro 3 zapewnią na ekranie podgląd tętna, spalonych kalorii, a także śledzenie pierścieni aktywności.

fot. Apple

Zaletą mogą okazać plany własne, które pozwalają aplikacji Fitness+ na automatyczne tworzenie spersonalizowanych harmonogramów aktywności. Treningi są dostosowywane do preferencji użytkownika, a pod uwagę brane są ulubione ćwiczenia, czas trwania, a także ulubieni trenerzy i muzyka.

Nie mogło zabraknąć integracji z Apple Music – w końcu dużo osób nie wyobraża sobie treningów bez muzyki. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych kategorii muzycznych: Upbeat Anthems, Latest Hits, Hip-Hop/R&B, Latin Grooves czy K-Pop. Z kolei seria Artist Spotlight to playlisty treningowe poświęcone jednemu artyście – Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Seleny Gomez, Coldplay i wielu innych.

Ile usługa Apple Fitness+ będzie kosztować w Polsce?

Usługa Apple Fitness+ w Polsce została wyceniona na 19,99 złotych miesięcznie lub 159 złotych rocznie. Można się nią podzielić z maksymalnie pięcioma członkami rodziny. Będzie dostępna od 15 grudnia 2025 roku.

Co natomiast z Apple One? W Polsce na ten moment nie jest dostępny pakiet Apple One Premier, który składa się m.in. z Apple Fitness+. Natomiast plan podstawowy i rodzinny, z których możemy korzystać nad Wisłą, nie zawierają Fitness+.

Należy jeszcze wspomnieć, że przy zakupie nowego Apple Watcha, iPhone’a, iPada, Apple TV lub słuchawek AirPods Pro 3 i Powerbeats Pro 2, możemy liczyć na trzymiesięczny dostęp do usługi Apple Fitness+. Zakupu należy dokonać w sklepie Apple lub autoryzowanego sprzedawcy Apple.