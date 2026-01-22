Właściciele smartwatchy Huawei mogą mieć problem

Smartwatche Huawei cieszą się ogromną popularnością wśród klientów w Polsce. Właściciele niektórych z nich mogą jednak wkrótce stracić możliwość korzystania z jednej z funkcji, która była gamechangerem.

Funkcja płatności zbliżeniowych smartwatchami Huawei może wkrótce przestać być dostępna

Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro, które zadebiutowały w Polsce 14 września 2024 roku, były pierwszymi smartwatchami Huawei, oferującymi funkcję płatności zbliżeniowych z użyciem technologii NFC. Kasia przygotowała poradnik, w którym wytłumaczyła, jak korzystać z płatności zbliżeniowych na smartwatchach Huawei.

Koniecznie jest bowiem korzystanie z aplikacji Quicko, która pełni rolę „pośrednika”, ponieważ nie ma możliwości podpięcia karty w taki sposób, jak w Apple Pay czy Google Pay (albo innym systemie płatności zbliżeniowych). Od listopada 2024 roku płatności zbliżeniowe smartwatchami Huawei są dostępne również dla posiadaczy iPhone’ów, natomiast od lipca 2025 roku nie jest już konieczne posiadanie smartfona przy sobie, aby płacić zbliżeniowo smartwatchem Huawei.

Już wkrótce funkcja ta może jednak przestać być dostępna. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że jednogłośnie podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie przez Quicko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach (KRS: 0000350151) usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Jako uzasadnienie podano, że Quicko nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Od momentu doręczenia decyzji Quicko nie będzie mogło dalej świadczyć usług płatniczych i zawierać nowych umów z klientami, natomiast do 30 kwietnia 2026 roku musi rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami – w tym również z osobami, które korzystały z jej usług, aby płacić zbliżeniowo smartwatchami Huawei.

Co stanie się z pieniędzmi użytkowników Quicko?

Użytkownicy Quicko, aby płacić zbliżeniowo smartwatchem Huawei, muszą doładować wirtualny portfel. Osoby, które mają na nim środki, będą mogły jednak je odzyskać. Komisja Nadzoru Finansowego nakazała Quicko umożliwienie do 30 kwietnia 2026 roku posiadaczom rachunków płatniczych oraz posiadaczom instrumentów płatniczych dokonanie z tych rachunków oraz z tych instrumentów wypłat środków lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców usług płatniczych wskazane przez tych posiadaczy.

Quicko w oświadczeniu na swojej stronie internetowej informuje, że po doręczeniu decyzji KNF będzie przekazywać „dalsze informacje” – za pośrednictwem strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych. Równocześnie zapewnia, że jej priorytetem pozostaje ochrona interesów klientów i partnerów, a wszystkie powierzane środki są bezpieczne i są rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprosiliśmy polski oddział Huawei o komentarz odnośnie decyzji KNF i zaistniałej sytuacji. Do momentu publikacji niniejszego artykułu nie otrzymaliśmy żadnego stanowiska – wciąż na nie czekamy. Dodamy je, gdy tylko je dostaniemy.