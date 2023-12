T-Mobile pomoże Ci kupić taniej nowy smartfon

Operator T-Mobile udostępnił aplikację, dzięki której można otrzymać rabat na nowy smartfon. Warto podkreślić, że cały proces jest banalnie prosty i większość wymaganej procedury można wykonać bez wychodzenia z domu.

Masz niepotrzebny smartfon?

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie T-Mobile, w naszych szufladach zalegają nieużywane smartfony – co czwarty Polak trzyma aż dwa takie egzemplarze. Skoro urządzenie jest nieużywane, to może warto je odsprzedać i w ten sposób zarobić, a także wykazać się bardziej ekologicznym podejściem? Jedną z opcji jest wystawienie smartfona na aukcję, ale niestety może się to wiązać z koniecznością męczenia się z potencjalnymi kupującymi. W związku z tym interesującym rozwiązaniem wydaje się sprzedanie nieużywanego sprzętu T-Mobile.

Operator, w ramach akcji „Oddajesz, dostajesz”, zachęca do sprzedaży niepotrzebnych już smartfonów, które po procesie odnowienia trafią do nowych właścicieli lub zostaną wykorzystane jako źródło części. My zyskujemy pieniądze, a smartfon drugie życie.

Wypada zaznaczyć, że nie musimy znać się na cenach używanych smartfonów, bowiem wyceną naszego urządzenia zajmie się aplikacja. Oczywiście niewykluczone, że jeśli sami wystawimy używany sprzęt w serwisie ogłoszeniowym, to zarobimy więcej. Tutaj jednak zaletą jest wyższy komfort oraz spora oszczędność czasu i czasami też nerwów – jeśli ktoś sprzedawał używany smartfon lub inne urządzenie, to najpewniej zetknął się ze zbyt nachalnymi „klientami”.

Aplikacja T-Mobile powie, ile wart jest Twój smartfon

W celu wyceny smartfona wystarczy zainstalować aplikację T-Mobile ODDAJESZ, DOSTAJESZ. Dostępna jest ona zarówno na iPhone’y (App Store), jak i smartfony z Androidem (Google Play). Należy dodać, że nasze urządzenie musi być sprawne i mieć działające WiFi. Ponadto warto też przygotować ładowarkę. Następnie należy włożyć do telefonu dowolną kartę SIM.

Po uruchomieniu aplikacji, krok po kroku, przejdziemy przez proces weryfikacji sprawności poszczególnych elementów – m.in. modułu Bluetooth i przycisku głośności, a do tego wykonany zostanie test sprawności ekranu dotykowego. Należy również udzielić odpowiedzi na kilka pytań, np. dotyczących tego, czy telefon uległ zalaniu i jaki jest stan obudowy. Na koniec, po przejściu wszystkich kroków, na ekranie pojawi się gotowa wycena, której wartość można przeznaczyć na zakup nowego smartfona z oferty T-Mobile.

Kolejnym etapem, jeśli wycena nam odpowiada, jest wycieczka do dowolnego salonu T-Mobile, gdzie pracownicy dokonają szybkiej, dodatkowej weryfikacji. Następnie przygotowana zostanie krótka umowa, a kwota wyceny zostanie odliczona od ceny zakupu nowego smartfona.

Tak, to już wszystko. Jak dodaje T-Mobile, należy mieć na uwadze, że w akcji mogą wziąć udział wyłącznie smartfony sprawne, dostępne w polskiej dystrybucji – urządzenia bez ekranów dotykowych, uszkodzone lub wyprodukowane z myślą o innych rynkach nie zostaną objęte tą ofertą. Podobną aplikację i akcję ogłosił ostatnio też Plus.

Co jednak zrobić z niedziałającym smartfonem? Tutaj zdecydowanie warto rozważyć oddanie go do specjalnych pojemników w T-Mobile. W ten sposób możemy wesprzeć Szlachetną Paczkę. Świetny pomysł! Jeśli też tak uważasz, to zapoznaj się z regulaminem.