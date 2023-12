Internet bez limitu w T-Mobile na Boże Narodzenie 2023 – za darmo!

Z pewnością już nie możecie doczekać się świąt, bo jesteście ogromnie ciekawi, co w tym roku przyniesie Wam Mikołaj. T-Mobile postanowiło jednak nie czekać do Bożego Narodzenia 2023, bowiem już dziś umożliwia swoim klientom odebranie świątecznego prezentu.

Nielimitowany internet za darmo na Boże Narodzenie 2023 dla klientów T-Mobile

Można powiedzieć, że to już swego rodzaju tradycja, gdyż operator nie pierwszy raz obdarowuje swoich klientów nielimitowanym internetem na święta Bożego Narodzenia. I chociaż powinny być one okresem odpoczynku od internetu i urządzeń mobilnych, to dodatkowe GB mogą się przydać, aby pochwalić się w social mediach swoimi prezentami albo pobrać grę, którą dostało się pod choinkę.

Z drugiej strony nie wszyscy mają możliwość spotkać się twarzą w twarz. W takich sytuacjach najczęściej jedynym rozwiązaniem jest rozmowa, również wideo – w tym przypadku nielimitowany internet też może się przydać, aby móc rozmawiać tak długo, jak się chce, bez obaw, że limit GB w abonamencie się wyczerpie.

Jak odebrać nielimitowany internet na święta 2023 od T-Mobile?

Trzeba zacząć od tego, że prezent w postaci nielimitowanego internetu mogą odebrać zarówno indywidualni klienci abonamentowi (T, T DATA), jak i osoby korzystające z taryfy na kartę (GO!) oraz MIX (Frii Mix). Ponadto niniejsza oferta jest dostępna dla klientów biznesowych (Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma lub DATA JUMP).

W nawiasach podano nazwy taryf, w których można aktywować nielimitowany internet za darmo – jeśli ktoś ma inną, musi ją zmienić, aby móc odebrać prezent od T-Mobile na Boże Narodzenie 2023. A można to zrobić w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T‑Mobile od 1 do 31 grudnia 2023 roku.

Każdy klient może odebrać bonus tylko raz w ww. okresie. Z nielimitowanego internetu z tej promocji można korzystać wyłącznie na terenie Polski. Klienci abonamentowi mogą to robić przez 30 dni kalendarzowych, natomiast użytkownicy ofert na kartę i MIX przez 28 dni.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

T-Mobile podaje, że w 2022 roku z podobnej oferty skorzystało blisko 400 tys. klientów, a tegoroczna edycja akcji jest już piątą z kolei.