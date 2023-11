Aplikacja Plusa powie Ci, ile wart jest Twój telefon

Bywa, że podczas odsprzedaży używanego telefonu najtrudniejszym elementem tworzenia opisu przedmiotu w ofercie na platformie z ogłoszeniami jest określenie ceny urządzenia. Z jednej strony nie chcemy podać zbyt dużej kwoty, a z drugiej – nie oddać sprzętu za pół darmo. Nowa aplikacja Plusa może pomóc.

Zdalna wycena wartości smartfona

Jednym ze sposobów na to, by nie przestrzelić z ceną telefonu, który chcemy sprzedać, jest przejrzenie konkurencyjnych ofert. Kwota, jaką chcielibyśmy uzyskać zapewne będzie kręcić się w okolicach cen, które ustalili inni za taką samą wersję sprzętu o podobnym „przebiegu”.

Pod górkę zaczyna się robić, gdy propozycje konkurencji są bardzo zróżnicowane, albo gdy nasz smartfon ma jakąś jedną małą wadę, która komplikuje wycenę. Albo gdy sami nie jesteśmy pewni, czy wszystko działa tak, jak trzeba. W takiej sytuacji można skorzystać z aplikacji Plus Odkup.

To specjalna apka, która dostępna jest dla wszystkich użytkowników, niezależnie od aktualnego operatora. Można ją pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Różni się nieco od systemu znanego z promocji i ofert Samsung Odkup, podczas których sami musieliśmy określić kondycję poszczególnych elementów urządzenia. Aplikacja Plusa robi testy niektórych komponentów za nas.

Plus zrobił to całkiem ciekawie

W aplikacji znajdziemy serię testów, które możemy przeprowadzić, chcąc sprawdzić, czy dobrze działają takie elementy jak ekran z opcją wielodotyku, przycisk Home, przyciski głośności, przycisk zasilania, czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy czy aparat. Pomaga to w ustaleniu, czy wyświetlacz nie ma czasem wypalonych pikseli albo czy nie napotyka problemów podczas inicjowania rozmów telefonicznych lub łączenia się z innymi sprzętami przez Bluetooth.

(źródło: Google Play)

Na podstawie uzyskanych wyników klient otrzymuje szacowaną wartość swojego urządzenia. Oczywiście operator telekomunikacyjny, tworząc aplikację, chciał zachęcić, by jego użytkownicy wzięli dzięki niej udział w programie Plus Odkup. Pozwala on na sprzedaż smartfonów marek, takich jak: Apple, Samsung, LG, OPPO, motorola, Nokia, realme, Sony czy Xiaomi. Środki z transakcji są przekazywane na konto abonenckie w sieci Plus i mogą być wykorzystane na sfinansowanie rat za nowy sprzęt lub inne usługi. Nie dostaniemy więc „żywej gotówki”.

Choć wycenę telefonu zrobimy zdalnie, to żeby skorzystać z Programu, trzeba pofatygować się osobiście do salonu operatora. Zaletą takiego sposobu jest jednak to, że w oddawanym przez klienta urządzeniu profesjonalnie usuwa się dane, a sprzedawcy chętnie pomogą w przenoszeniu zdjęć i innych ważnych rzeczy ze starego telefonu na nowy. Dla niektórych może to być kluczowa sprawa.

Przy okazji warto wspomnieć, że w ramach programu Plus Odkup można skorzystać ze specjalnej promocji na zakup nowych smartfonów marek Xiaomi i motorola. Wśród modeli objętych akcją znajduje się m.in.: