Android zyska sporo nowych funkcji, na które zdecydowanie warto czekać

Z pewnością wielu z Was śledzi obecnie przede wszystkim sprzętowe nowości pokazywane na targach MWC. Odpocznijmy jednak od tych premier, bowiem Google pochwaliło się nowymi funkcjami, które trafią do użytkowników Androida.

Android Auto z przydatną zmianą

Zacznijmy od Android Auto, czyli rozwiązania wykorzystywanego przez wielu kierowców. Nowość pozwali na tworzenie podsumowań długich wiadomości, zarówno w przypadku SMS-ów, jak i różnych czatów grupowych. Dzięki temu podczas jazdy będziemy mogli poznać najważniejsze informacje, ale nie będziemy zmuszeni do odsłuchiwania całych rozmów.

Podsumowania będą tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oczywiście jest to funkcja opcjonalna i kierowca nadal będzie miał dostęp do całych wiadomości. Wypada dodać, że już wcześniej pojawiły się wzmianki na temat tej funkcji.

Nowość w Google Maps i funkcje dla osób niewidomych

W aplikacji Mapy Google zostanie wdrożona funkcja, która z pomocą TalkBack umożliwi odczytywanie na głos informacji o danym miejscu, takich jak godziny otwarcia, oceny czy wskazówki, jak się tam dostać. Wystarczy, że użytkownik skieruje aparat smartfona w opdowiednim kierunku. Oczywiście to rozwiązanie powinno pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym.

Google przygotowało jeszcze jedną nowość dla takich osób. Otóż w aplikacji Lookout na Androida dostaniemy możliwość automatycznego generowania opisów zdjęć, obrazów w internecie i grafik zawartych w wiadomościach. ​Opisy, co raczej nie będzie zaskoczeniem, zostaną wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie funkcja udostępniana jest na całym świecie w języku angielskim, ale z czasem powinno pojawić się wsparcie dla większej liczby języków.

Nowości dla użytkowników Spotify i Dokumentów Google

Kolejna funkcja skierowana jest dla użytkowników Spotify, oczywiście tych, którzy muzyki słuchają na urządzeniach z Androidem. Otóż na smartfonach zostanie ulepszona opcja wybierania urządzeń, na których ma być odtwarzana muzyka. Z poziomu specjalnego menu łatwo będzie wskazać konkretny sprzęt, a także zmienić poziom głośności. Na liście pojawią się też urządzenia z obsługą Spotify Connect. Warto dodać, że podobne rozwiązanie jest już dostępne w przypadku YouTube Music.

Natomiast w Dokumentach Google jest właśnie wprowadza funkcja, która pozwala za pomocą specjalnych znaczników dodawać odręczne adnotacje do dokumentów z poziomu smartfona lub tabletu z Androidem. Można to robić używając tylko palca lub rysika.

Funkcje dla właścicieli smartwatchy

W przeprojektowanej aplikacji Fitbit na Androida możliwe jest zobaczenie pełniejszego obrazu swojego zdrowia. Należy dodać, że dotyczy do danych pochodzących z różnych urządzeń do noszenia i różnych aplikacji (AllTrails, Oura Ring i MyFitnessPal). Wystarczy przejść do zakładki You w aplikacji Fitbit, aby w jednym miejscu mieć podgląd połączonych danych. Co więcej, na karcie Today możemy zobaczyć dane dotyczące ćwiczeń, kroków, spalonych kalorii, pokonanych pięter i przebytego dystansu z aplikacji zgodnych z Health Connect.

W aplikacji Google Wallet na smartwatchach z systemem Wear OS możemy teraz uzyskać dostęp do kart pokładowych, biletów na wydarzenia, karnetów na siłownię, kart lojalnościowych i nie tylko. Użytkownik może również wybrać, które karty/bilety/przepustki chce ukryć lub wyświetlić, aby dostęp do akurat potrzebnych kart był wygodniejszy.

Osoby, które często korzystają z transportu zbiorowego, powinny być zadowolone z jeszcze jednej nowości. Otóż wskazówki możemy uzyskać bezpośrednio z poziomu smartwatcha z Wear OS, bez konieczności wyciągania smartfona. Na smartwatchu sprawdzimy bowiem godziny odjazdów i inne ważne dane.

Gemini w aplikacji Wiadomości

Google we wpisie na oficjalnym blogu wspomina jeszcze, że w aplikacji Wiadomości na Androidzie, która przeznaczona jest m.in. do wysyłania SMS-ów, pojawiła się sztuczna inteligencja Gemini, z którą można porozmawiać. Obecnie jest ona w fazie testów, ale w niedalekiej przyszłości rozwiązanie powinno pojawić się w wersji stabilnej.

Wszystkie z przedstawionych nowości już są wprowadzane na urządzeniach z Androidem i Wear OS lub ich udostępnianie rozpocznie się niebawem. Warto mimo wszystko uzbroić się w cierpliwość.