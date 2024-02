Tak według T-Mobile będzie wyglądała przyszłość. Niektóre wizje są odjechane

Teraźniejszość szybko się zmienia – właściwie każdy dzień przynosi coś nowego, co w mniejszym lub większym stopniu zmienia nasze życie. Podczas targów MWC 2024 w Barcelonie T-Mobile zaprezentowało szereg rozwiązań i technologii, z których przynajmniej część może szybko wejść pod strzechy.

Wizja przyszłości komunikacji T-Mobile zaprezentowana na MWC 2024

Po latach nudy znów się dzieje w segmencie urządzeń mobilnych i rozwiązań dla domu. Podczas targów MWC 2024 T-Mobile zaprezentowało m.in. smartfon, wykorzystujący możliwości generatywnej sztucznej inteligencji. Dziś nie jest to już „przełomową nowością”, aczkolwiek niemiecka firma podkreśla, że chce wprowadzić na rynek urządzenie dla normalnych użytkowników, podczas gdy zaawansowane funkcje AI są aktualnie dostępne przede wszystkim dla właścicieli smartfonów klasy premium (jest tak w przypadku Samsunga i Google).

W praktyce T Phone z AI na pokładzie ma służyć użytkownikowi i pomagać mu na co dzień – wystarczy tylko zadać mu pytanie albo zlecić wykonanie określonych czynności. T-Mobile współpracuje z Brain.ai i Qualcommem, badając dwie koncepcje. Pierwsza z nich to korzystanie z chmury, natomiast druga działanie AI bezpośrednio na urządzeniu, również bez połączenia z internetem.

Firma nie podjęła jeszcze decyzji, na który model się zdecyduje, a oba mają swoje mocne strony. Aktualnie trwają testy, które mają sprawdzić, jak obie koncepcje sprawdzają się w różnorodnych scenariuszach. Nie znamy dziś finalnej funkcjonalności generatywnej sztucznej inteligencji na smartfonach T Phone, a na zdjęciach poniżej możecie zobaczyć, że urządzenie pokazowe oferuje również możliwość generowania grafik na podstawie wprowadzonego opisu.

fot. Jakub Malec / Tabletowo.pl

O ile T Phone z generatywną sztuczną inteligencją nie jest czymś, czego nie widzieliśmy już w przeszłości, o tyle projekt pod nazwą „Concept T” zawiera rozwiązania, które mogą skojarzyć się Wam z filmami sci-fi. Pierwsze to „Concept View”, czyli szklana kula z awatarem asystenta głosowego Emma, który może m.in. wizualizować w 3D wyszukane w sieci produkty lub zasugerować pasujące buty do sukienki. Co więcej, Emma może też służyć pomocą w przypadku problemów z usługami operatora, dzięki czemu przynajmniej w niektórych przypadkach nie będzie potrzeby dzwonić na infolinię.

źródło: Deutsche Telekom AG

Drugi z pomysłów to „Concept Level”, umożliwiający stworzenie systemu, którego bazą jest router. Można na przykład uzupełnić go o cylinder z wyświetlaczem lub/i stożek, wykrywający ruch i informujący na przykład o włamaniu albo upadku domownika (w ostatnim przypadku automatycznie wyśle powiadomienie o takim zdarzeniu do wskazanych kontaktów). Do zestawu można też dodać moduł mesh w celu wzmocnienia zasięgu WiFi. Co ciekawe, wszystkie elementy mają się ładować bezprzewodowo za pomocą… WiFi.

źródło: Deutsche Telekom AG

Trzecim konceptem jest natomiast „Concept Buddy”, którego nazwa może Wam wiele powiedzieć. To robot-pomocnik, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Może na przykład sprawdzać stan powietrza w różnych pomieszczeniach lub zapewnić lepszy sygnał WiFi w danym miejscu. To nie brzmi wyjątkowo, w przeciwieństwie do funkcji projekcji – robot może bowiem chociażby wyświetlić nad rośliną hologram chmury, z której pada deszcz, aby przypomnieć, że trzeba ją podlać.

źródło: Deutsche Telekom AG

Ponadto „Concept Buddy” dzięki wbudowanemu projektorowi może wyświetlać na ścianie treningowe wideo instruktażowe oraz programy telewizyjne z dźwiękiem przestrzennym 360°. Wszystkie trzy ww. projekty są jednak wyłącznie koncepcjami, które niekoniecznie muszą trafić do sprzedaży (albo w takiej właśnie formie).

Na targach MWC 2024 T-Mobile pokazało też Magenta Security on Net, któremu coraz bliżej do gotowego produktu. Rozwiązanie to zapewni ochronę każdemu urządzeniu z kartą SIM w sieci Deutsche Telekom, nie tylko smartfonom, ale też na przykład samochodom, windom i… turbinom wiatrowym. Firma informuje, że rozwiązanie to zostanie udostępnione na europejskim rynku w 2025 roku.

T-Mobile wykorzysta też możliwości 5G

Podczas targów MWC 2024 T-Mobile ogłosiło również, że sieć Deutsche Telekom jest technicznie gotowa na autonomiczną technologię 5G już od grudnia 2021 roku i zapowiedziało, że w niedalekiej przyszłości 5G będzie mogło działać bez 4G w sieci rdzeniowej. Klienci dostaną dostęp do 5G-SA w drugiej połowie 2024 roku.

Równocześnie T-Mobile pochwaliło się nowym mobilnym masztem, który jest znacznie mniejszy i lżejszy, a jednocześnie zapewnia większą pojemność i może pracować z dodatkowymi częstotliwościami – oprócz 2,6 i 3,6 GHz także 1,8 i 2,1 GHz oraz 5G w paśmie 3,7 GHz. Według operatora ma on doskonale sprawdzić się na terenie firm i na obszarach dotkniętych klęską, jak również podczas wydarzeń takich, jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2024 roku (zostanie w ich trakcie wykorzystany).