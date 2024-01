Nowy cennik Spotify. Niestety, jest drożej

Nie mamy dobrych informacji dla użytkowników Spotify. Szwedzka firma zdecydowała się na podniesienie cen wszystkich oferowanych pakietów premium.

Spotify z nowym cennikiem

Oczywiście, że podniesienie cen boli, ale można było się tego spodziewać. Przyznam, że nawet jestem zaskoczony, że Spotify tak długo pozostawało przy starym cenniku. W końcu ostatnio wielu usług podrożało – np. konkurencyjne Apple Music. Podwyżki dotknęły też wiele platform VOD, a nawet usług zapewniających przestrzeń na dane w chmurze. Cóż, inflacja i inne czynniki wpłynęły nie tylko na droższe produkty, które kupimy w sklepach, ale też na cyfrowe usługi.

Warto zaznaczyć, że Spotify podniosło cenę wszystkich pakietów premium. Oznacza to, że więcej zapłacą użytkownicy indywidualni, studenci, pary oraz rodziny. Na szczęście, wzrost cen nie jest bardzo duży i podejrzewam, że akceptowalny prawdopodobnie dla znakomitej większości dotychczasowych klientów firmy.

Nowy cennik przedstawia się następująco:

Premium Individual – 23,99 złotych (wcześniej 19,99 złotych),

Premium Student – 12,99 złotych (wcześniej 9,99 złotych),

Premium Duo – 30,99 złotych (wcześniej 24,99 złotych),

Premium Family – 37,99 złotych (wcześniej 29,99 złotych).

Od kiedy obowiązuje nowy cennik?

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie Spotify, nowi użytkownicy, którzy zdecydują się przejść na jeden z pakietów premium, zapłacą wyższe ceny już teraz. Jak to natomiast wygląda w przypadku osób, które już opłacają dostęp do Spotify Premium? Korzystam z pakietu Individual i w e-mailu otrzymałem następującą informację:

Cenimy sobie wszystkich użytkowników Premium, dlatego przesuwamy o dwa miesiące (do kwietnia) moment, od którego zaczniemy Ci naliczać opłatę za subskrypcję w wysokości 19,99 zł.

W Spotify chyba ktoś wciąż żyje weekendem. Zacytowany fragment pochodzi z oficjalnego e-maila i pod koniec wdarł się błąd – powinno być 23,99 złotych zamiast 19,99 złotych. Osoby, które są już klientami Spotify, muszą zaakceptować nowy cennik do 31 marca 2024 roku. Można to zrobić z poziomu aplikacji lub otrzymanego e-maila, który informuje o wzroście cen. Użytkownicy, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z tym, że ich plan premium zostanie automatycznie anulowany, a konto będzie przeniesione do darmowej wersji.