ASUS Zenbook DUO (2024) dostępny w Polsce. Dwa ekrany lepsze niż jeden?

ASUS Zenbook DUO (2024) to pierwszy na świecie 14-calowy laptop z dwoma ekranami dotykowymi w technologii OLED. Możesz go już kupić w Polsce, jednak wiedz, że będzie to wiązało się niemałym wydatkiem.

Laptop ASUS Zenbook DUO (UX8406) debiutuje w Polsce

Najnowszy ASUS Zenbook DUO z oznaczeniem UX8406 oficjalnie wylądował na polskich półkach sklepowych jako następca modelu Zenbook Pro 14 Duo OLED, który tak właściwie miał 1,5 ekranu. Jego ceny rozpoczynają się od 9999 złotych. To wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z modelem reprezentującym klasę premium. Co konkretnie jednak ma do zaoferowania ten laptop? Innymi słowy: spójrzmy, co otrzymujemy w zamian, decydując się na tak duży wydatek.

fot. producenta

Zenbook DUO zwraca na siebie uwagę tym, czemu zawdzięcza też swoją nazwę. Mowa o konstrukcji, tworzonej przez dwa identyczne wyświetlacze. Konkretnie są to panele typu OLED, cechujące się:

przekątną 14 cali,

rozdzielczością 2880×1800 pikseli,

jasnością sięgającą 400 nitów,

certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500,

100% pokryciem palety barw DCI-P3,

częstotliwością odświeżania 120 Hz

i czasem reakcji na poziomie 0,2 ms,

a także obsługą dotyku.

Częścią zestawu jest również pełnowymiarowa klawiatura z touchpadem ErgoSense, wykorzystująca łączność Bluetooth. Może ona zostać umieszczona na dolnym wyświetlaczu, zamieniając Zenbooka DUO praktycznie w tradycyjnego laptopa. Może też jednak zostać położona bezpośrednio na blacie, uwalniając oba wyświetlacze.

fot. producenta

Jak wykorzystać dwa ekrany?

Dwa ekrany laptopa mogą tworzyć jeden duży wyświetlacz o przekątnej 19,8 cala i rozdzielczości 2880×3600 pikseli. To olbrzymia przestrzeń robocza, którą można wykorzystać na wiele różnych sposobów, ustawiając całość w orientacji pionowej lub poziomej – w zależności od zapotrzebowania w danym momencie.

Producent wspomina także o jeszcze jednej możliwości wykorzystania dwóch ekranów – jest to mianowicie tryb dzielenia się (lub udostępniania), w którym na obu panelach wyświetlana jest ta sama treść, ale obrócona o 180 stopni. Dzięki temu osoby po dwóch stronach stołu mogą wygodnie oglądać to samo.

fot. producenta

Rzućmy okiem na specyfikację tego laptopa

Czym jeszcze może pochwalić się ASUS Zenbook DUO (UX8406)? Laptop ma sporo do zaoferowania także w kontekście wydajności. Jego specyfikację tworzą:

procesor Intel Core Ultra 9 z serii H,

do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5X,

dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB,

porty Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 oraz mini jack,

łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3,

akumulator o pojemności 75 Wh,

kamera Full HD i głośniki Harman Kardon z obsługą technologii Dolby Atmos

oraz system Windows 11 Home.

Wszystko to zamknięte zostało w obudowie poddanej licznym testom pod kątem wytrzymałości. Dzięki temu, że zdała egzaminy, producent może pochwalić się certyfikatem potwierdzającym spełnianie wymagań standardu militarnego MIL-STD-810H. I to przy grubości 14,6 mm i wadze na poziomie zaledwie 1,35 kg.

Laptopy z tej serii są już dostępne w polskich sklepach, m.in. RTV Euro AGD i Media Expert. Równocześnie ze startem sprzedaży ruszyła specjalna oferta, dzięki której można wydłużyć okres gwarancji z 2 do 4 lat. Szczegóły (i formularz rejestracyjny) znajdziesz na stronie promocji.