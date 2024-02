Tecno stworzyło robo-psa. Potrafi nawet podawać łapę

Chiński producent Tecno coraz śmielej rozpycha się na rynku nowych technologii. Na trwających właśnie w Barcelonie targach zaprezentował konsole rewolucjonizującą podejście do mobilnego gamingu, a także robotycznego owczarka niemieckiego. Co potrafi?

Ta konsola to prawdziwa rewolucja

O tym, że Tecno zaczyna mierzyć naprawdę wysoko, mogliśmy się przekonać już na początku lutego, kiedy w sieci zrobiło się głośno w związku z zapowiedziami tego, co producent ma zaprezentować na targach w Barcelonie. Bez wątpienia najwięcej emocji budzi PHANTOM Ultimate, czyli smartfon wyposażony w rozwijany ekran, ale oczywiście to nie wszystko, co marka ma do pokazania.

Jedną z nowości jest przenośna konsola Tecno Pocket Go, która jednak swoją konstrukcją nie przypomina ani trochę znanych teraz na rynku konsol tego typu, jak np. ASUS ROG Ally. Największą różnicą jest to, że nie została ona wyposażona we wbudowany ekran. Jak więc można na niej grać? Trzeba podłączyć ją do monitora? W żadnym wypadku.

Tecno Pocket Go (źrodło Tecno via GSMArena)

Do współpracy z Tecno Pocket Go przeznaczone są okulary AR Pocket Vision, które są wyposażone w ekrany micro-OLED o przekątnej 0,71 cala. Odpowiada to kątowi widzenia 215-calowego telewizora z odległości sześciu metrów. Ponadto okulary są wyposażone w sześcioosiowy żyroskop z algorytmem AI.

Jeśli chodzi o sam kontroler, który jednocześnie jest konsolą, to jego wygląd przypomina ten znany z Xboxa. Urządzenie zostało wyposażone w 8-rdzeniowy, 16-wątkowy procesor, którego rdzenie rozpędzą się nawet do 5,1 GHz. Tecno Pocket Go jest chłodzony wbudowanym wentylatorem. Wspierają go w tym 3 miedziane rurki przeznaczone do odprowadzania ciepła. Za dostarczanie energii do urządzenia odpowiada akumulator o pojemności 50 Wh. Konsola działa w oparciu o system Windows.

Chiński robo-pies prosto od Tecno

Producent nazywa swojego robota „inteligentnym, przypominającym zwierzę towarzyszem przyszłości”. Podobno Dynamic 1, czyli robo-pies Tecno został stworzony na wzór owczarka niemieckiego, ale szczerze mówiąc, średnio go przypomina. Silnik tego robota charakteryzuje się momentem obrotowym wynoszącym 45 Nm/kg, co umożliwia mu łatwe pokonywanie przeszkód takich jak schody. Jest również zaprogramowany do wykonywania sztuczek, takich jak kłanianie się i podawanie łapy.

Dzięki zastosowaniu systemu AI HyperSense Fusion oraz kamery Intel Real Sense D430, robot sprawnie rozpoznaje i omija przeszkody. Za jego wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor, którego szczegółowe specyfikacje nie zostały jednak podane. Ten „pies” oferuje 64 GB pamięci wewnętrznej, a także moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

Sterowanie nim jest możliwe za pomocą dedykowanej aplikacji, a także można korzystać z poleceń głosowych. Producent wyposażył robota w akumulator o pojemności 15000 mAh, który gwarantuje do 90 minut ciągłej pracy. Akumulator ten jest wymienny i można go ładować osobno. Producent podkreślił, że zaprezentowanie tego projektu ma na celu pokazanie możliwości firmy w dziedzinie zaawansowanej robotyki i sztucznej inteligencji, co oznacza, że prawdopodobnie nigdy nie trafi on do masowej produkcji.