Google z Samsungiem właśnie ulepszyli smartwatche. Oto Wear OS 4

Smartwatche robią się coraz bardziej popularne. Co prawda tylko niewielka ich część działa na systemie Wear OS, ale Google i Samsung robią, co w ich mocy, żeby umilić użytkownikom obsługę inteligentnych zegarków. Poznajcie więc czwarte duże wydanie tego oprogramowania.

Wear OS 4 oficjalnie dostępny

Google opowiedziało co nieco o nowym systemie operacyjnym dla zegarków już w maju tego roku. Poznaliśmy wtedy kluczowe nowości, zmiany w sposobie użytkowania smartwatchy oraz najważniejsze ułatwienia – na przykład dla miłośników słuchania muzyki przez Spotify.

Ledwo co byliśmy świadkami prezentacji nowych smartfonów Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro, a także nowego zegarka Pixel Watch 2. Przy okazji premiery naręcznego gadżetu, dowiedzieliśmy się, że będzie on od wyjęcia z pudełka działał na Wear OS 4. Google dodatkowo poinformowało o tym na swoim deweloperskim blogu, zdradzając kilka nowych funkcji dostępnych w systemie.

Co nowego, panie Google?

By nowości w Wear OS 4 były przydatne dla użytkowników, Google ściśle współpracowało z Samsungiem, który zjadł zęby na oprogramowaniu dla inteligentnych zegarków. Pierwszą ze zmian jest nowy format tarczy, co od razu rzuca się w oczy po zerknięciu na front Pixel Watcha 2. Twórcy tarcz będą mogli teraz łatwiej opracowywać ułożenie elementów interfejsu, bez konieczności pisania skomplikowanego kodu. Oznacza to tylko jedno: użytkownicy będą mieli teraz więcej możliwości personalizacji swoich urządzeń.

Tarcze zegara w Watch OS 4 (źródło: Google)

Innym przydatnym narzędziem jest możliwość tworzenia kopii zapasowej danych zegarka w chmurze. W ten sposób posiadacze zegarków z Wear OS będą mogli bez większych trudności skopiować dane z jednego urządzenia na drugie – na przykład przesiadając się z jednej generacji Pixel Watcha na kolejną.

Kopia zapasowa danych w Wear OS 4 (źródło: Google)

To ma szczególne znaczenie dla deweloperów, którzy mogą testować swoje aplikacje dla wearables na różnych zegarkach, bez konieczności konfigurowania każdego z nich od zera. Więcej informacji dla programistów zawiera artykuł Google poświęcony tematowi.

Ważną nowością jest także wydanie oficjalnej aplikacji Gmail dla systemu Wear OS. Umożliwi ona użytkownikom smartwatchy przeglądanie skrzynki odbiorczej i otwieranie wiadomości. Da się nawet przełączać między różnymi kontami. To postęp względem dotychczasowej funkcjonalności, gdyż dotąd można było jedynie archiwizować, odpowiadać na maile lub usuwać je – ale tylko „na gorąco”, gdy na smartwatchu pojawiło się powiadomienie z telefonu. Teraz bez przeszkód przejrzymy starsze maile, a także stworzymy nowe od podstaw.

Aplikacja Gmail już jest dostępna dla posiadaczy zegarków działających na Wear OS 3 oraz Wear OS 4. Można ją pobrać ze sklepu Google Play.

