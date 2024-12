Tę zmianę w Android Auto zauważysz, gdy zaczniesz słuchać muzyki

Użytkownicy, którzy zainstalowali Android Auto 13.4 zwracają uwagę na nowość widoczną podczas słuchania muzyki. Co ciekawe, pojawia się ona w różnych aplikacjach.

Przeprojektowany odtwarzacz muzyki

Prawdopodobnie w celu stworzenia spójnego interfejsu, który będzie możliwie najłatwiejszy w obsłudze podczas prowadzenia samochodu, Google – tak samo jak Apple w CarPlay – narzuca określone wytyczne dla aplikacji dostępnych w Android Auto. W związku z tym, większość z nich wygląda bardzo podobnie. Dotyczy to przykładowo nawigacji czy odtwarzaczy muzyki.

Jak przed chwilą napisałem, określone wytyczne muszą spełnić aplikacje muzyczne. Oznacza to, że ekran odtwarzania ma bardzo zbliżony wygląd. Owszem przyciski mogą się zmieniać, ale ich układ pozostaje ten sam. Dotyczy to też innych elementów wyświetlanych wówczas na ekranie.

W Android Auto 13.4, który od kilkunastu dni trafia do użytkowników, pojawił się odświeżony interfejs odtwarzacza muzyki. Oczywiście zagościł on do wielu aplikacji – m.in. Spotify czy Apple Music. Nie mamy do czynienia z naprawdę znaczącą zmianą względem tego, co było dostępne jeszcze niedawno, ale chociażby pasek postępu odtwarzania zmienił miejsce. Google przesunęło też okładkę albumu, a tekst związany z nazwą utworu i wykonawcy jest nieco mniejszy. Przyciski do sterowanie mają delikatnie inny układ, aby lepiej mogły dopasować się do szerszych ekranów w samochodach.

Co z nowym Apple CarPlay?

Pamiętacie jeszcze, że nowy Apple CarPlay został pokazany podczas WWDC 2022 roku? Wciąż jednak nie możemy skorzystać z tego rozwiązania w jakimkolwiek samochodzie. Czyżby projekt został porzucony? Chyba niekoniecznie, skoro jeszcze kilka miesięcy temu Apple podało sporo szczegółów związanych z nową generacją CarPlay.

Co więcej, Apple – nie chwaląc się tym otwarcie – wykonuje kolejne kroki, które potwierdzają, że prace nad nowym Apple CarPlay wciąż trwają. Otóż w listopadzie w kodzie iOS 18.2 pojawiło się kilka przeprojektowanych ikon nawiązujących właśnie do nowej generacji oprogramowania dla kierowców. Z kolei w tym roku firma złożyła wniosek o ochronę swoich projektów CarPlay nowej generacji w UE.

Nie należy wykluczać tutaj opcji, że nowy Apple CarPlay jest już skończony i gotowy do wdrożenia. Natomiast problem jest po drugiej stronie – producenci samochodów nie są jeszcze gotowi na jego wprowadzenie. W końcu nowy CarPlay wymaga głębszej integracji z autem, a także część jego kodu trzymana jest nie na iPhonie, ale właśnie w samochodzie. Oznacza to, że najpewniej trzeba będzie stworzyć nowe samochody/nowe systemy infotainment, który pozwolą na korzystanie z oprogramowania z Cupertino.

Niewykluczone, że producentom się nie spieszy i niektórzy czekają na wprowadzenie zmian, gdy będą gotowi do pokazania zupełnie nowych systemów infotainment. oferujących głębszą integrację ze smartfonami. Ewentualnie zarówno Apple, jak i producenci samochodów nie są jeszcze gotowi, czyli obie strony nie wyrobiły się w podanym terminie.

Na stronie firmy Tima Cooka istnieje informacja, że nowe samochody pozwalające na korzystanie z nowej generacji CarPlay pojawią się w 2024 roku. Jeśli wciąż nie ma ich na drogach, to firmom pozostało tylko kilkadziesiąt godzin, aby to zmienić.