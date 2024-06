Nowy Apple CarPlay to rewolucja. Poznaliśmy sporo szczegółów

Nowy Apple CarPlay jeszcze nie zadebiutował, ale firma z Cupertino zdecydowała się podzielić kolejnymi szczegółami. Po zapoznaniu się z nimi możemy stwierdzić, że zdecydowanie warto czekać na nową generację oprogramowania dla kierowców.

Apple CarPlay nie zastąpi całkowicie systemu infotainment

Nowy, znacząco przeprojektowany Apple CarPlay został zaprezentowany na WWDC w 2022 roku. Mimo iż od tego momentu minęły już dwa lata, to wciąż nie możemy korzystać z tego oprogramowania. Niewykluczone, że zmieni się to w tym roku wraz z pojawieniem się pierwszych aut z obsługą nowego rozwiązania dla kierowców. Wypada wspomnieć, że ostatnio mogliśmy zobaczyć odświeżony interfejs Apple CarPlay, w którym pojawiły się m.in. ciemne ikony.

Kolejne spojrzenie na nową generację oprogramowania dla kierowców dają dwa filmy udostępnione przez Apple. Firma Tima Cooka skupiła się w nich głównie na szczegółach, które powinny być ważne zarówno dla użytkowników, jak i producentów samochodów. Jedną z ważniejszych informacji jest fakt, że nowy CarPlay nie będzie starał się całkowicie zastąpić systemu infotainment i zapewni sporo opcji personalizacji, które będą mogły zostać wykorzystane przez firmy motoryzacyjne.

Przede wszystkim producenci samochodów dostaną dużą kontrolę nad tym, co będzie wyświetlane użytkownikowi. Dodatkowo będą mogli oni korzystać z własnych interfejsów dla wybranych funkcji, wprowadzając w ten sposób integrację Apple CarPlay z infotainmentem na wyższy, dotychczas nieznany poziom.

Producenci będą mogli też modyfikować wskaźniki i inne informacje, wybierając z różnych stylów i typów wyświetlanych informacji. Możliwe będzie nawet wyświetlenie własnego logo marki. Narzucona zostanie jednak czcionka San Francisco, aczkolwiek będą dostępne opcje jej modyfikacji (np. zmiana wielkości).

Oprogramowanie zostało podzielone na warstwy

Warto zaznaczyć, że niektóre rozwiązania będą działać na smartfonie, tak jak ma to miejsce obecnie. Jednak inne rozwiązania mają być uruchamiane lokalnie w samochodzie. Takie podejście ma sprawić, że w razie problemów ze smartfonem, jak przykładowo zawieszenie się urządzenia lub zerwanie połączenia, nie stracimy dostępu do wszystkiego, co jest wyświetlane na ekranach. Dotyczy to głównie najważniejszych informacji, takich jak chociażby aktualna prędkość.

W celu zrealizowania powyższego założenia, nowy Apple CarPlay został podzielony na warstwy – część z nich działa na iPhonie, część bezpośrednio na samochodzie. Poszczególne warstwy mogą wymieniać ze sobą informacje, aby w ten sposób dostarczyć użytkownikowi możliwie najlepsze i najbardziej spójne doświadczenie.

Wprowadzenie takiego podziału jest niezwykle ważne z jeszcze jednego powodu. Otóż nowy CarPlay będzie obsługiwał wyłącznie połączenie bezprzewodowe. Będziemy mogli więc całkowicie zapomnieć o kablu – z wyjątkiem sytuacji, gdy w ten sposób będziemy chcieli naładować iPhone’a podczas jazdy samochodem.

Takie podejście w założeniach ma sprawić, że część elementów CarPlay zostanie załadowana od razu, gdy kierowca otworzy drzwi. Kolejne elementy, będące już częścią warstwy działającej na smartfonie, zostaną doczytane podczas procesu parowania, ale ma odbywać się to bardzo szybko. Apple chce, aby po zajęciu miejsca kierowcy, wszystko było już gotowe.

Wróćmy jeszcze do tematu tego, co producenci będą mogli robić w przypadku interfejsu. Otóż jedna z warstw, nazwa punch-through UI, pozwoli producentom przesyłać własne systemy do Apple CarPlay. Dzięki temu firma z Cupertino nie będzie ingerować w wiele kluczowych funkcji i interfejsów – np. kamery cofania czy systemy wspomagania kierowcy. Dostępnych możliwości będzie naprawdę sporo – producent może w ten sposób dostarczyć własny interfejs do sterowania fotelami, klimatyzacją i wiele innych funkcji.

Jak już wcześniej napisałem – celem nie jest zastąpienie systemu infotainment, ale jego znacznie głębsza integracja z Apple CarPlay. Wszystko to ma działać w 60 klatkach na sekundę lub nawet w wyższych wartościach, jeśli samochód na to pozwoli. Filmy, które przedstawiają szykowane zmiany, możecie obejrzeć na stronie Apple – pierwsze wideo dotyczy architektury, drugie wideo skupia się na designie.