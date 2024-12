iOS 18.2 do pobrania. Zmian jest dużo, ale jest też zła wiadomość

Apple udostępniło dziś pokaźny zestaw aktualizacji – iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 i macOS Sequoia 15.2. Nowości jest zdecydowanie dużo, ale spora część z nich nie jest (jeszcze) dostępna w Unii Europejskiej.

Co nowego w iOS 18.2 i iPadOS 18.2?

Zostawmy mniejsze aktualizacje (np. iOS 18.1.1) na inną dyskusję i przejdźmy do tych większych. Otóż iOS 18 w stabilnym wydaniu pojawił się we wrześniu, a wraz z nim dostaliśmy aktualizacje pozostałych systemów operacyjnych z Cupertino. Z kolei iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 i watchOS 11.1 otrzymaliśmy pod koniec października.

Teraz przyszła kolei na zestaw większych aktualizacji, których numeracja kończy się cyfrą „2”. Zacznijmy od iOS 18.2 i iPadOS 18.2, w przypadku których większość nowości się powtarza. Nie powinno to być zaskoczeniem, bowiem mamy do czynienia z prawie tym samym system operacyjnym.

Apple wreszcie zajęło się aplikacją Poczta, która pod względem dostępnych funkcji odstaje od popularnych konkurentów. Dostaliśmy nowy sposób kategoryzacji wiadomości, czyli ich automatyczne sortowanie. Z kolei widok podsumowania grupuje wszystkie wiadomości od jednego nadawcy w jeden pakiet, aby ułatwić przeglądanie otrzymanych e-maili.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Aplikacja Zdjęcia, która doczekała się znacznego przeprojektowania wraz z iOS 18, otrzymała kilka ulepszeń. Użytkownicy zobaczą zmiany podczas przeglądania wideo, a także podczas nawigacji w widokach kolekcji, w tym możliwość przesunięcia w prawo, aby powrócić do poprzedniego widoku. Dodatkowo historię albumów Ostatnio oglądane i Ostatnio udostępniane można wyczyścić, a album Ulubione pojawia się w kolekcji Narzędzia.

W Safari zobaczymy nowe obrazy tła, która można ustawić na stronie startowej, funkcję importu i eksportu danych przeglądania, a postęp pobieranych plików podejrzymy na dynamicznie wyspie. Natomiast w Find My możemy wygenerować link, który pozwala innym osobom śledzić lokalizację AirTaga lub innego przedmiotu. Do tego dochodzi szereg mniejszych usprawnień i naprawa wcześniej zgłoszonych błędów.

Ponadto narzędzie sterowania aparatem teraz działa jak dwustopniowy przycisk migawki – lekkie naciśnięcie pozwala blokować ustawienie ostrości i ekspozycji w aplikacji Aparat. Dotyczy to oczywiście iPhone’a 16 Pro Max, 16 Pro i podstawowych modeli 16).

iOS 18.2, a także iPadOS 18.2, to jeszcze długa lista nowości związanych z Apple Intelligence. Nie dość, że działają one tylko na wybranych smartfonach (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max i wszystkie iPhone’y 16), to jeszcze – niestety – nie są obecnie dostępne w Unii Europejskiej. Podobno ma to się zmienić w przyszłym roku, ale na jakiekolwiek szczegóły związane z dostępnością w Polsce musimy chyba jeszcze długo poczekać.

Szkoda, że Apple Intelligence u nas nie jest dostępne, bowiem zestaw nowości jest naprawdę pokaźny. Dostajemy nową aplikację Image Playground do tworzenia zabawnych, wesołych obrazów w wielu stylach, które mogą być generowane również w wybranych aplikacjach. Kolejna nowość, czyli Genmoji, umożliwia tworzenie niestandardowych emoji podczas korzystania z klawiatury. Co więcej, aktualizacja wprowadza wyczekiwaną obsługę ChatGPT. Z kolei funkcja Image Wand zamienia szkice i notatki pisane ręcznie lub na maszynie w obrazy w Notatkach

Genmoji w iOS 18.2 (źródło: Apple)

Jakie nowości wprowadza watchOS 11.2 i macOS Sequoia 15.2?

W przypadku watchOS 11.2 lista nowości nie jest zbyt długa, ale należy pamiętać, że smartwatche z Cupertino nie dostały w ogóle Apple Intelligence. Najnowsza aktualizacja wprowadza możliwość wstrzymania nagrywania wideo przez iPhone’a w apce Camera Remote. Z kolei aplikacja Pływy rozszerza obsługę map dla warunków pływowych i lokalizacji przybrzeżnych w Chinach.

Jeśli chodzi o macOS Sequoia 15.2, to wybrane nowości związane z Apple Intelligence powinny być u nas dostępne. Należy jednak ustawić język angielski w całym systemie i to z niego musimy korzystać w przypadku sztucznej inteligencji.

Aplikacja Image Playground (źródło: Apple)

Apple podaje, że macOS Sequoia 15.2 wprowadza: nową aplikację Image Playground, obsługę ChatGPT (m.in. integracja z Siri), możliwość dodania apki Pogoda do paska menu i nowe elementy sterujące podłączonym ekranem. W apce Find My mamy teraz możliwość udostępniania lokalizacji przedmiotów osobom trzecim, w tym liniom lotniczym. Do tego dochodzi kilka ulepszeń w aplikacji Zdjęcia, Safari, Muzyka i zestaw mniejszych usprawnień w całym systemie operacyjnym.

Wszystkie wymienione aktualizacje – iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 i macOS Sequoia 15.2 – powinny być już dostępne do pobrania na wspieranych urządzeniach.