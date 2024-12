Data premiery serii Poco X7 oficjalnie ujawniona. To może być hit

Premiera serii smartfonów Poco X7 coraz bliżej. Wysoce prawdopodobne, że dostaniemy bardzo dobre urządzenia w zdecydowanie przyjemnej cenie.

Co zaoferuje seria Poco X7?

Na temat omawianych smartfonów już wcześniej poznaliśmy kilka interesujących informacji. W związku z tym, że więcej danych pojawiło się o modelu Poco X7 Pro, to od niego zaczniemy. Zanim jednak przejdziemy dalej, to wypada wspomnieć, że seria Poco X6 okazała się naprawdę udana – dostaliśmy jedne z lepszych urządzeń w średniej półce cenowej.

Patrząc na możliwości modeli z „X6” w nazwie, a także na politykę firmy Poco, możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że również modele X7 zapewnią świetny stosunek specyfikacji do ceny. Co znajdzie się na pokładzie Poco X7 Pro?

Sercem X7 Pro ma być procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Do tego dojdzie – zależnie od wybranego wariantu – 8 lub 12 GB RAM, a także 256 lub 512 GB na dane. Smartfon otrzyma 6,67-calowy ekran 1,5K o częstotliwości odświeżania do 120 Hz.

Rendery Poco X7 Pro (źródło: 91mobiles)

Na pokładzie znajdzie się jeszcze miejsce dla akumulatora o pojemności 6550 mAh, co jest zapowiedzią długiego czasu pracu. Urządzenie będzie można ładować z mocą 90 W. Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to Poco X7 Pro ma zapewnić aparat główny 50 Mpix i aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Z przodu dostaniemy aparat 20 Mpix.

Co natomiast „zaoferuje” standardowy Poco X7? Podobno jego ekran to też 6,67 cala o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 120 Hz. Ma być on chroniony szkłem Gorilla Glass Victus 2. Smartfon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra, do 12 GB RAM i do 512 GB na dane. Akumulator o pojemności 5110 mAh będzie można ładować z mocą 45 W. Do tego dojdzie aparat główny 50 Mpix i aparat do selfie 20 Mpix.

Kiedy premiera serii Poco X7?

Firma ujawniła, że „bunt przeciwko przeciętności” nadejdzie 9 stycznia o godzinie 13:00. Wówczas odbędzie się światowa premiera online. W związku z tym, że post został udostępniony m.in. przez oficjalne konto Poco Polska, to powinniśmy spodziewać się wprowadzenia serii X7 do sprzedaży w Polsce. Zresztą modele X6 też u nas były dostępne, więc scenariusz z debiutem X7 jest po prostu pewny.

PS Mówi się, że seria będzie składała się jeszcze z jednego modelu – Poco X7 Neo. Na jego temat wiemy niewiele. Ma on dostać procesor MediaTek Dimensity 7025 SoC i możliwe, że 6GB RAM. Niewykluczone, że zadebiutuje później niż standardowy X7 i mocniejszy X7 Pro.