Pierwsze informacje o Xiaomi 16. Będzie miał coś z Pro

Smartfon Xiaomi 16 może zrobić krok naprzód w kontekście możliwości fotograficznych. Zapożyczy dla siebie coś, co do tej pory było domeną modelu z dopiskiem Pro. Tak przynajmniej wynika z najnowszego wycieku informacji.

Jaki będzie smartfon Xiaomi 16? Są pierwsze wskazówki

Chińska premiera Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro odbyła się zaledwie dwa miesiące temu, ale już teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat ich następców. Okazuje się, że Xiaomi 16 może mieć coś wspólnego z aktualnym modelem Pro.

Przeciek, którym podzielił się Smart Pikachu, zawiera sugestię, że podstawowy model Xiaomi 16 zostanie wyposażony w teleobiektyw peryskopowy – zupełnie jak Xiaomi 15 Pro. Dzięki temu może oferować jeszcze szersze możliwości fotograficzne w nieco bardziej atrakcyjnej cenie.

Teleobiektyw peryskopowy, którego zabrakło w podstawowym modelu Xiaomi 15, zakrzywia światło pod kątem 90 stopni, dzięki czemu umożliwia zwiększenie zoomu bez zwiększania objętości aparatu.

Xiaomi 15 (źródło: Xiaomi)

W przecieku nie pada, czym w takim razie wyróżni się przyszłoroczny flagowiec z dopiskiem Pro. Moim zdaniem całkiem prawdopodobny jest scenariusz, w którym Xiaomi zrobi to, co wcześniej w modelu Ultra, czyli postawi na dwa teleobiektywy, obejmujące większy zakres zoomu optycznego.

Teleobiektyw peryskopowy i co jeszcze?

Z pozostałych informacji wynika, że Xiaomi 16 zachowa swój charakterystyczny, relatywnie mały wyświetlacz – o przekątnej 6,36 cala. To cecha, którą docenia wielu użytkowników, a zatem chińskiemu producentowi może zależeć na jej utrzymaniu.

To, czy smartfon Xiaomi 16 rzeczywiście będzie taki, jak sugeruje to ten przeciek, pozostanie nieodkrytą tajemnicą jeszcze przez wiele miesięcy. Premiera urządzenia nastąpi najpewniej dopiero jesienią 2025 roku.

Tymczasem czekamy na Xiaomi 15 w Polsce

My tymczasem wciąż czekamy na polską premierę serii Xiaomi 15. Powinno do niej dojść w pierwszym kwartale 2025 roku – najprawdopodobniej zaraz na początku marca. Do sklepów w naszym kraju powinien trafić model podstawowy oraz (niezaprezentowany jeszcze) Xiaomi 15 Ultra.

Według ostatnich doniesień Xiaomi 15 Ultra zaoferuje 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED, akumulator o pojemności 6000 mAh oraz cztery aparaty: główny, ultraszeroki i dwa teleobiektywy (w tym jeden peryskopowy). Podobnie jak model podstawowy, bazą dla niego będzie, oczywiście, topowy Qualcomm Snapdragon 8 Elite.