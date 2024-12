Korzystasz z Android Auto? Warto pobrać ostatnie aktualizacje

Do kierowców trafia właśnie Android Auto w wersji 13.4, która wprowadza zmiany wizualne. Warto dodać, że wcześniejsza aktualizacja usunęła irytujący błąd.

Małe odświeżenie wyglądu Android Auto

Na rewolucję w całym projekcie w najbliższych latach raczej nie powinniśmy liczyć. Szczególnie, że nowy Android Auto ma dopiero około dwa lata, więc obecnie należy nastawiać się na ewolucję już znanych pomysłów. Nie oznacza to, że interfejsu nie można poprawić.

W najnowszej aktualizacji, oznaczonej jako 13.4, Google wprowadziło odświeżony wygląd ustawień i centrum powiadomień. Jak przed chwilą wspomniałem – mamy do czynienia z ewolucją, a nie rewolucją. Oznacza to, że większość elementów pozostała na swoim miejscu, ale pojawiło się wsparcie dla motywów kolorystycznych znanych z Material You.

Użytkownicy zwracają uwagę, że opisywane rozwiązanie wymaga jeszcze poprawek. Otóż, gdy na smartfonie wybierzemy inny motyw kolorystyczny, to nie zawsze od razu jest on zmieniany również w Android Auto. Czasami trzeba wykonać ponowne uruchomienie Android Auto na smartfonie, zaczynając od wymuszonego zatrzymania działania aplikacji.

Przed i po zainstalowaniu aktualizacji 13.4 (źródło: 9to5Google)

Nowość została zauważona przez serwis 9to5Google w przypadku smartfona Pixel 9 Pro Fold. Niewykluczone, że użytkownicy innych urządzeń, które obsługują motywy kolorystyczne, muszą jeszcze trochę poczekać na udostępnienie tej zmiany.

Problemy z dźwiękiem w Android Auto? Sprawdź, czy masz zainstalowaną aktualizację

Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że na nowszą wersję Android Auto musiałem poczekać 2-3 tygodnie, zanim trafiła do mnie za pośrednictwem Google Play. Nie zdziwię się, gdy dowiem się, że wciąż wielu z Was nie ma jeszcze dostępnej wersji 13.4. W związku z tym, cofnijmy się w czasie do wersji 13.2.

Owszem Android Auto 13.2 zadebiutował na początku listopada, ale Google – jak to ma już w zwyczaju – nie podzieliło się informacjami na temat zmian w tej aktualizacji. Dopiero kilka tygodni później na forum pojawił się wpis, który wskazuje, że programiści pozbyli się jednego z błędów.

Niektórzy kierowcy napotkali na problem, który objawiał się zacinam dźwięku podczas korzystania z bezprzewodowego Android Auto. Jeden z pracowników Google na forum wyjaśnił, że błąd został naprawiony w wersji 13.2. Nie powinien on występować również w nowszych wersjach, czyli 13.3 i 13.4.

Jeśli więc doświadczacie problemów z dźwiękiem i macie starszą wersję niż 13.2, to koniecznie spróbujcie zainstalować aktualizację do wersji 13.2 lub nowszej. Niewykluczone, że błąd nie będzie już występował. Nie jest to jednak metoda zapewniająca 100% skuteczność. Jasne część osób zauważyła poprawę, ale niektórzy nadal wskazują, że dźwięk się zacina.

Co należy zrobić, gdy dźwięk wciąż się zacina? Miłośnicy bezprzewodowego Android Auto nie będą zadowoleni, ale trzeba sięgnąć po kabel i w ten sposób podłączyć smartfon do samochodu.