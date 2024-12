Google wyznaczyło cel na 2025 rok. Nikogo on nie zaskoczy

Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, wyznaczył cel, który jego firma zamierza zrealizować w przyszłym roku. Możemy być pewni, że potrzebne będą tutaj spore nakłady pracy. Szczególnie, że konkurencja jest coraz liczniejsza i silniejsza.

Znamy cel Google na 2025 rok

Google to ogromna firma, która dostarcza wielu produktów. Ma też niemal niewyobrażalne zasoby finansowe i zatrudnia jednych z najlepszych inżynierów na świecie. Nie powinno więc dziwić, że plany tej korporacji wzbudzają spore zainteresowanie. Tym bardziej, że mają one wpływ na miliony użytkowników na całym świecie.

Podejrzewam więc, że wielu z Was zainteresują plany Google na 2025 rok i to na czym firma zamierza się głównie skupić. Sundar Pichai, pełniący funkcję CEO, podczas spotkania strategicznego na 2025 rok poinformował pracowników, że celem jest zniwelowanie luk i zdobycie pozycji lidera w zakresie sztucznej inteligencji. Siły zostaną więc włożone w rozwój AI, czyli także w Google Gemini.

Według dyrektora generalnego Google, 2025 rok w kwestii sztucznej inteligencji może być krytyczny. Stawka ma być wysoka, więc Pichai zaleca, że firma musi działać szybciej. W związku z tym, Google w przyszłym roku ma nieustannie koncentrować się na rozwoju AI, które ma stać się bardziej praktyczne – np. nowe możliwości pozwolą na rozwiązanie wielu rzeczywistych problemów.

źródło: Google

Rozwój obecnych produktów zamiast wprowadzania nowych

Wypada jeszcze wspomnieć wypowiedź, którą Sundar Pichai udzielił podczas ostatniego wydarzenia DealBook Summit. Według niego przyszły rok przyniesie niewielki spadek tempa rozwoju w segmencie sztucznej inteligencji. Dla Google ten okres ma wiązać się ze wzmocnieniem obecnych produktów, takich jak właśnie Gemini. Raczej nie powinniśmy nastawiać się na zupełnie nowe rozwiązania oparte na AI.

Co ciekawe, Demis Hassabis, współzałożyciel Google DeepMind, wskazał niedawno, że jedną z wizji jest uczynienie z Google Gemini rozwiązania powszechnie dostępnego. W założeniach Gemini ma działać bezproblemowo w dowolnej domenie czy na dowolnym urządzeniu. Byłoby naprawdę interesująco, gdyby faktycznie udało się zauważalnie zwiększyć dostępność Gemini, usprawniając w ten sposób wiele produktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Warto dodać, że niedawno mogliśmy usłyszeć o możliwych planach związanych z nałożeniem cenzury na Gemini, a także dowiedzieliśmy się o wdrożeniu Gemini do Dysku Google. Najważniejsze jest jednak pojawienie się Gemini 2.0.