Użytkownicy Android Auto skarżą się na problem z nawigacją

Android Auto to naprawdę bardzo przydatne oprogramowanie dla kierowców. Szkoda tylko, że zbyt często słyszymy o różnych problemach. Najnowsze zgłoszenia dotyczą jednej z chętniej wybieranych nawigacji.

Problemy z nawigacją w Android Auto

Niestety, mimo iż minęło dopiero kilka tygodni od początku 2024 roku, to już pojawia się coraz więcej skarg na błędy w Android Auto. Obawiam się, że ten rok nie będzie lepszy od poprzedniego i Google wciąż nie będzie traktować rozwoju tego oprogramowania z odpowiednim priorytetem. Obym się jednak mylił.

Przejdźmy do najnowszego problemu, zgłaszanego przez kierowców, którzy korzystają z nawigacji Waze w Android Auto. Okazuje się, że przestała działać obsługa poleceń głosowych. Co ciekawe, nie jest to pierwsza taka sytuacja, bowiem już w zeszłym roku pojawiały się podobne problemy.

Warto mieć na uwadze, że to jak najbardziej poważna usterka. W końcu podczas jazdy adres raczej wskazujemy za pomocą poleceń głosowych, bowiem wprowadzanie go ręcznie poprzez wpisywanie liter jest niebezpiecznie i wiąże się z dłuższym oderwaniem wzroku od drogi. Dla wielu kierowców brak sterowania głosowego w nawigacji może więc oznaczać, że za każdym razem, gdy przykładowo będą chcieli jechać do innego celu, konieczne będzie zatrzymanie się na parkingu lub w innym miejscu, aby wprowadzić nowy adres.

Waze w Android Auto (fot. Tabletowo.pl)

Obecnie Asystent Google przyjmuje polecenia prowadzenia do nowego adresu w nawigacji, ale w przypadku Waze nic z tym nie robi. Po prostu prowadzenie do celu nie jest uruchamiane. Warto zauważyć, że podobne polecenie działa poprawnie w przypadku innych nawigacji – np. Mapy Google.

Trzeba poczekać na rozwiązanie problemu

Owszem, opisany błąd w Android Auto nie występuje u wszystkich użytkowników, ale wydaje się być coraz powszechniejszy. Należy dodać, że niektórzy męczą się z nim już od grudnia 2023 roku.

Użytkownicy, u których pojawił się problem z obsługą głosową w Waze, muszą cierpliwie poczekać na udostępnienie odpowiednich poprawek przez Google. Nie jest bowiem znana skuteczna metoda na obejście problemu. Można spróbować ponownej instalacji aplikacji czy czyszczenia danych związanych z poszczególnymi apkami, ale nie gwarantuje to sukcesu.