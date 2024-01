Nawigacja w Google Maps zyska nowy tryb. Oto, jak będzie on wyglądał

Podczas korzystania z nawigacji w Google Maps będziemy mogli wkrótce włączyć nowy tryb. Testy już trwają i wybrani użytkownicy mogą aktywować ten widok.

Google Maps z trybem 3D

W połowie grudnia 2023 roku mogliśmy usłyszeć, że trwają prace nad wprowadzeniem nowego widoku w Mapach Google wyświetlanych w Android Auto. Wówczas zobaczyliśmy również pierwsze grafiki, które przedstawiały tryb 3D. Okazuje się, że docelowo będziemy mogli z niego korzystać nie tylko w Android Auto czy Apple CarPlay, ale również na ekranach smartfonów.

Nowy widok, dostępny po uruchomieniu nawigacji, wyświetla budynki w widoku 3D. Warto zauważyć, że są one przezroczyste, co najpewniej ma na celu zachowanie dobrej widoczności dróg i ogólnej przejrzystości nawigacji.

Omawiany tryb nie jest domyślnie wyłączony i trzeba go aktywować. Odpowiednią opcję znajdziemy w tej samej sekcji, w której przełączamy się pomiędzy klasycznym widokiem a satelitarnym, a także ustawiamy poziom wyświetlanych detali i informacji w nawigacji. Z poziomu tego menu wystarczy jedno kliknięcie, aby przełączyć się na widok 3D.

Wypada jeszcze dodać, że widok budynków 3D nie jest zupełną nowością w świecie nawigacji. Znajdziemy go już w Mapach Apple, a także dostępny jest w nawigacji AutoMapa. Tym razem Google po prostu dogania konkurencję.

Aktualnie trwają testy

Jak już wspomniałem, widok 3D w Google Maps pozostaje w fazie testów. Możemy jednak mówić o już dość zaawansowanym etapie. Otóż został on udostępniony niektórym użytkownikom i obecne informacje wskazują, że całość działa poprawnie.

Patrząc na obecny etap prac, a także fakt pojawienia się trybu 3D u pierwszych użytkowników, można założyć, że na jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym nie będziemy musieli długo czekać.

Powinien być dostępny zarówno na smartfonach z Androidem, jak i iPhone’ach. Pojawi się również w Android Auto i Apple CarPlay. Sprawdziłem i jeszcze nie mogę go włączyć u siebie, ale niewykluczone, że jest dostępny już u Was. Jeśli nie możecie się doczekać sprawdzenia tego trybu, to warto sięgnąć po najnowszą wersję Google Maps – znajdziecie ją w Google Play (Android) i App Store (iOS). Zainstalowanie najnowszej wersji nie gwarantuje dostępu do widoku 3D, ale jak najbardziej może okazać się pomocne.