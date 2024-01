Play informuje: idą podwyżki i kończy się promocja, można się rozejść

Play modyfikuje ofertę na kartę. W najbliższym czasie w cenniku będzie widoczna podwyżka, a także znikną dwa samoodnawiające się pakiety. Co dokładnie się zmienia?

Zmiany w ofertach na kartę w Play

Jeśli korzystamy z oferty na kartę u Fioletowych, nie dajmy się zaskoczyć nadchodzącymi zmianami. Operator informuje o nich na swojej stronie, ale istnieje spora szansa, że nie zauważyliśmy aktualizacji, jako że nie jest podkreślana na stronie głównej sieci ani w aplikacji Play24.

Czego się więc spodziewać? Play informuje, że:

1 lutego 2024 roku kończy się oferta promocyjna „STAN DARMOWY’” DLA OFERT NA KARTĘ ODNOWA. Od tego czasu włączenie wyżej wymienionej oferty promocyjnej nie będzie możliwe. Użytkownicy taryfy Play na Kartę OdNowa, którzy mają aktywny powyższy pakiet, mogą z niego korzystać do momentu dezaktywacji zgodnie z regulaminem oferty.

1 lutego 2024 r. odwołuje się Ofertę promocyjną „STAN DARMOWY'" DLA OFERT NA KARTĘ. Włączenie wyżej wymienionej oferty promocyjnej nie będzie możliwe. Użytkownicy, którzy mają aktywny powyższy pakiet, mogą z niego korzystać do 29.02.2024 r. Od 1 marca 2024 roku, rozmowy i SMS-y do Play będą rozliczanie zgodnie z cennikami poszczególnych taryf.

Od 1 lutego 2024 r. zmienia się regulamin oferty promocyjnej „TAŃSZE POŁĄCZENIA I SMS-Y NA UKRAINĘ". Zmianie ulegnie stawka za minutę połączenia i SMS do Ukrainy – nowa stawka to 0,79 zł za min/sms.

Nie ma dużo czasu na przemyślenia

Wszystko to nie powinno to zbyt mocno wpłynąć na korzystających z usług Play. Sieć przekazała, że większość klientów korzysta już z paczek minut, SMS-ów i danych w ramach pakietów bez limitu, co znacząco obniża koszty.

Jeśli korzystamy z taryfy STAN DARMOWY, przed początkiem marca konieczna może być migracja do innej taryfy. W tym momencie Play ma spory wybór, zaczynając od samoodnawiającego się Pakietu S za 30 złotych miesięcznie.