ZTE nubia Neo 5G to niedrogi, gamingowy Transformers

Szukający niedrogiego gamingowego smartfona mogą przerwać akcję. Nowy ZTE nubia Neo 5G ma wszystko, czego można wymagać od urządzenia tego typu.

Budżetowy gaming z ZTE

Gamingowe serducho nubii Neo 5G to ośmiordzeniowy chipset Unisoc T820 współpracujący z układem graficznym Mali-G57. Maksymalnie smartfon może korzystać z 18 GB RAM-u w konfiguracji 8 GB fizycznie + 10 GB dzięki opcji wirtualnego rozszerzenia kosztem pamięci wewnętrznej. Urządzenie oferuje 256 GB miejsca na dane.

ZTE nubia Neo 5G

Ekran zastosowany w ZTE nubia Neo 5G to 6,6-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ (2408 x 1080 pikseli). Zagęszczenie pikseli wynosi 400 ppi, a panel zajmuje 90,5% powierzchni frontu. Gracze docenią obecność szybkiego odświeżania o maksymalnej częstotliwości 120 Hz.

Zestaw fotograficzny bohatera tekstu jest skromny, ale wystarczający. Z tyłu mamy więc aparat główny 50 Mpix z opcją nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p w 30 kl./s. oraz oczko makro 2 Mpix. Z przodu, we wcięciu w kształcie litery „U” zadokowała się kamerka do selfie 8 Mpix.

Szczypta Redmagic wewnątrz, Transformers na zewnątrz

Zaplecze komunikacyjne nubia Neo 5G to przede wszystkim wymieniony w nazwie sprzętu moduł do obsługi sieci mobilnej nowej generacji, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC oraz dualSIM. Smartfon, w kwestii chłodzenia, inspiruje się REDMAGIC – serią droższych, gamingowych urządzeń należącą do ZTE. Mowa tu o specjalnym, uproszczonym względem droższego kuzyna, wielowarstwowym systemie odprowadzania ciepła opartym na grafenie, który zapewnia niższe temperatury układu mobilnego i zwiększa stabilność chipsetu pod długotrwałym obciążeniem.

Telefon wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh z opcją szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 22,5 W. Po wyjęciu z pudełka całość pracuje pod kontrolą Androida 13.

nubia Neo 5G mierzy 163,7 x 75 x 8 milimetrów i waży 192 gramy. Dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: żółtym i czarnym. Niektórym mogą się one kojarzyć z Transformersami (żółty jest niczym Bumblebee) lub innymi, bojowymi robotami. Urządzenie jest już dostępne w oficjalnym sklepie ZTE w cenie 899 złotych.