Nawigacja Waze ze świąteczną niespodzianką dla kierowców

Waze to jedna z najlepszych nawigacji dla kierowców samochodów. Teraz, z okazji zbliżających się świąt, twórcy zdecydowali się przygotować niespodziankę dla użytkowników.

Świąteczna niespodzianka w nawigacji Waze

Niedawno skarżyłem się na działanie funkcji informowania o ograniczeniach prędkości w Google Maps. Niestety, długo wyczekiwane rozwiązanie nie działa zbyt dobrze. Na szczęście, na rynku nie brakuje lepszych alternatyw. Co ciekawe, jedna z nich należy do Google. W nawigacji Waze dostępne ostrzeżenia są dokładniejsze i po prostu działają lepiej. Dziś jednak nie będziemy omawiać tej funkcji, a skupimy się na prezencie, który twórcy przygotowali z myślą o zbliżających się świętach.

W Waze pojawiły się specjalne dodatki, które pozwalają zmienić wygląd wybranych elementów nawigacji. Otóż w aplikacji mamy teraz motyw piernikowego ludzika, który składa się z unikalnego wyglądu Nastroju, czyli ikony reprezentującej użytkownika na mapie, a także z nowej ikony pojazdu, która zastępuje klasyczną ikonę „strzałki” w nawigacji. Ponadto dodany został specjalny głos wskazówek w nawigacji, aczkolwiek nie jest on dostępny w języku polskim.

Dodatkowo do nawigacji powrócił motyw nawiązujący do Świętego Mikołaja. Mamy specjalną ikonę pojazdu (sanie Świętego Mikołaja) i ikonę Nastroju, a także głos w nawigacji. Jeśli oprócz słuchania świątecznych piosenek podczas jazdy samochodem chcecie wprowadzić jeszcze więcej wyjątkowego nastroju, to teraz możecie to zrobić w przypadku nawigacji Waze.

Warto dodać, że twórcy już wcześniej udostępniali unikatowe motywy z innych okazji – np. Walentynek. Otrzymaliśmy również kosmiczny motyw czy związany ze znakami zodiaku.

Jak włączyć świąteczny motyw?

Możecie kliknąć na ten link, co powinno spowodować uruchomienie nawigacji Waze na smartfonie z ekranem wyboru dodatków dotyczących piernikowego ludzika. Drugi sposób to kliknięcie na świąteczny baner, który wyświetla się bezpośrednio w aplikacji.

Kolejny sposób to przejście do ustawień nawigacji i następnie zmiana wyglądu ikony pojazdu, Nastroju i głosu w nawigacji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać tylko jeden z elementów przygotowanych w ramach nowego motywu. Motyw Świętego Mikołaja też znajdziecie w ustawieniach. Nowość docelowo powinna trafić do wszystkich użytkowników aplikacji na iOS i Androidzie.