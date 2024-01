Galaxy AI będzie płatne, ale… Zaskakujące słowa szefa działu mobilnego Samsunga

Galaxy AI to zestaw „inteligentnych” funkcji, który napędził przedsprzedaż flagowców Samsunga do niespotykanej wcześniej skali, mimo że jeszcze w jej trakcie okazało się, że w przyszłości Koreańczycy zamierzają pobierać opłaty za tego typu funkcje. Czy jednak wszystkie? Przedstawiciel producenta poruszył tę kwestię.

Galaxy AI będzie płatne, ale Samsung nie podjął jeszcze kluczowej decyzji

Chyba nikt (a na pewno mało kto) spodziewał się, że seria Galaxy S24 będzie cieszyła się aż tak dużą popularnością, nawet sam Samsung – w Polsce przedsprzedaż Galaxy S24 (która kończy się dzisiaj) wywołuje mnóstwo niekoniecznie pozytywnych emocji z powodu trudności z odebraniem przysługujących gratisów. Pula słuchawek Galaxy Buds 2 się wyczerpała i producent teraz oferuje możliwość odebrania nowszych Galaxy Buds FE. W przypadku kart przedpłaconych o wartości 400 złotych zapewnia natomiast, że każdy ją otrzyma.

Klientów najwyraźniej nie zniechęcił fakt, iż Samsung oficjalnie poinformował, że funkcje Galaxy AI będą darmowe co najmniej do końca 2025 roku, choć za kulisami mówi się, że Koreańczycy mogą przedłużyć darmowy okres do końca 2026 roku. Mimo wszystko pewne jest, że prędzej czy później producent zamierza pobierać opłatę za „inteligentne” funkcje w ramach subskrypcji.

Okazuje się jednak, że nie wie jeszcze, jak to będzie wyglądało w praktyce. W rozmowie z serwisem ET Telecom TM Roh, prezes działu mobilnego Samsung Electronics, powiedział, iż z przeprowadzonej przez firmę analizy wynika, że istnieją różne potrzeby w zakresie sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych. Niektórym klientom może wystarczyć darmowy zestaw funkcji, podczas gdy ci bardziej wymagający będą skorzy zapłacić za jeszcze potężniejsze możliwości sztucznej inteligencji.

TM Roh zapowiedział, że przy podejmowaniu przyszłych decyzji odnośnie Galaxy AI zostaną wzięte pod uwagę potrzeby różnych użytkowników. Można to interpretować w ten sposób, że jednak nie wszystkie „inteligentne” funkcje zaczną być płatne od 2026 lub 2027 roku, a jedynie te najbardziej zaawansowane lub/i wymagające największych zasobów, gdyż część może być przetwarzana poza urządzeniem użytkownika, w chmurze (podobnie jak Video Boost w Google Pixel 8 Pro), a to generuje dodatkowe koszty.

Galaxy AI będzie jednak dostępne tylko dla wybranych

Prezes działu mobilnego Samsunga poinformował również, że w tym roku Galaxy AI trafi w tym roku na 100 mln urządzeń. Wcześniej inny przedstawiciel producenta dał jednak do zrozumienia, że „inteligentne” funkcje będą dostępne tylko dla właścicieli wybranych modeli. Być może lista się wydłuży, ale na razie nie ma pewności, bo wszystko zależy od tego, jaką popularność na co dzień w rzeczywistości zyska Galaxy AI.