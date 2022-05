Zastaw się, a postaw się! Ile Polacy wydają na prezenty komunijne?

Jak co roku, wiele dzieci przystąpi w najbliższych miesiącach do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Celebracja tej katolickiej uroczystości wymyka się spod kontroli, ponieważ Polacy prześcigają się w kupowaniu coraz to droższych prezentów. Statystyki robią wrażenie, nawet jak na komercyjną naturę wielu podobnych świąt.

Więcej i lepiej – od sąsiada

To jest miejscami zaskakujące, jak Pierwsza Komunia Święta wysoko znajduje się na listach wydatków wielu Polaków. Na prezenty komunijne wydamy więcej niż na majówkę, Dzień Mamy czy wreszcie Dzień Dziecka. Należy więc zapytać: ile tych pieniędzy wydamy i skąd je wszyscy mamy?

Barometr Providenta pokazał, że 21% ankietowanych planuje przeznaczyć do 1000 złotych na prezenty komunijne. Mało tego, 9% badanych stwierdziło, że ich budżet może wynieść nawet 5000 złotych. Na decyzję z pewnością ma wpływ pokrewieństwo w stosunku do pierwszokomunisty i jego rodziców. Twierdzi się jednak, że taki prezent nie powinien być tańszy, niż średni koszt talerzyka. Chciałoby się powiedzieć – komunia wstępem do wesela!

Co jednak niepokoi to fakt, iż prawie połowa zbadanych opłaci te wydatki z bieżących dochodów. W każdym roku pojawia się coraz więcej okazji, zabierających dodatkowe możliwości na oszczędzanie pieniędzy. Niestety, prezenty komunijne są jedną z nich.

Sprzęty od Apple jako prezenty komunijne?

Prezenty komunijne – jak ochronić budżet?

Przede wszystkim, warto zastanowić się nad tym, czy na pewno nasz młodzian potrzebuje drogiej technologii na prezent. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasz budżet to wytrzyma, zdecydowanie warto byłoby rozważyć odpuszczenie sobie wymagających finansowo zakupów. Zapewne są znacznie ważniejsze i bardziej podstawowe potrzeby, niż topowy iPhone na komunię. Spójrzcie również na nasz poradnik prezentowy, który przygotowaliśmy z okazji komunijnego sezonu. Znajdziecie tam podarunki, których cena często nie przekracza 1000 złotych.

Jeżeli jednak koniecznie potrzebujecie urządzeń od Apple, pamiętajcie o możliwości ich wynajmu. Podobnie jak w przypadku rat, pozwala on długoterminowo rozłożyć koszt sprzętu. A gdy okres usługi się zakończy, łatwo go przedłużyć i uzyskać nowy, jeszcze lepszy smartfon, laptop lub zegarek. Dobrze mieć to na uwadze, gdy nieużywany sprzęt często ląduje w szufladach na lata. I choć Pierwsza Komunia Święta jest okazją wielką, warto zachowywać rozwagę podczas zakupów.