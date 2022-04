Tęsknisz za latami 80. lub 90.? Twórcy Waze mają coś dla Ciebie

Najnowsza aktualizacja aplikacji Waze nie wprowadza dużych zmian, ale powinna spodobać się osobom czującym nostalgię do lat 70., 80. lub 90. Otrzymujemy bowiem zestaw kilku nowych samochodów i innych elementów.

„Kiedyś to było”

Co prawda w latach 80. jeszcze nie było mnie na świecie, ale przyznam, że naprawdę lubię popkulturę z tego okresu – szczególnie filmy i muzykę. Mogę w tym przypadku stwierdzić, że faktycznie „kiedyś to było”. W związku z tym nie mogłem obojętnie przejść obok najnowszych zmian wprowadzanych w mojej ulubionej nawigacji.

Na wstępie warto zauważyć, że twórcy Waze już wcześniej wprowadzili podobną aktualizację. Użytkownicy z okazji tegorocznych Walentynek otrzymali możliwość poprowadzania głosem Kupidyna, a także specjalną ikonę samochodu.

Tym razem mamy jednak do czynienia z ukłonem w kierunku osób czujących nostalgię do lat 70., 80. lub 90. Przygotowany Tryb Retro jest celebracją trendów z lat, które silnie ugruntowały się w popkulturze.

Jak informuje Google w oficjalnym wpisie na blogu, użytkownicy Waze mogą ustawić klimat w aplikacji na spokój, miłość i szczęście z lat 70. z ekscentrycznym DJ-em radiowym jako gospodarzem i nawigatorem. Do tego dochodzi jeszcze specjalnie przygotowany pojazd El Vanarino, wzorowany na minibusach, którymi jeździli przedstawiciele kultury hipisowskiej.

W latach 80. dostajemy instruktora aerobiku jako głos w nawigacji i samochód sportowy Rad Racer. Natomiast jeśli zdecujemy się na klimat lat 90., ikona auta na mapie będzie reprezentowana przez klasycznego, dwudrzwiowego SUV4EVA, a gwiazda popu pomoże uniknąć korków i doprowadzi nas do celu.

Co więcej, dzięki integracji Waze z aplikacją TuneIn, otrzymamy utwory podchodzące z lat lat 70., 80. i 90., które powinny jeszcze bardziej spotęgować uczucie nostalgii. Stacje obejmują Hit Music 70’s w Wielkiej Brytanii, 80’s Alive we Francji oraz 90’s Hits w USA i Kanadzie.

Jak włączyć nowe elementy w aplikacji Waze?

Wystarczy przejść do menu „Mój Waze”, a następnie kliknąć na pozycję o nazwie „Drive with the 80’s”. Podobnie wygląda to w przypadku lat 70. i 90.

Aktualizacja odbywa się po stronie serwerów, aczkolwiek zalecane jest posiadanie najnowszej wersji aplikacji. Jak podkreślają twórcy, nowe elementy są wdrażane na całym świecie, ale w przypadku głosu nawigacji mamy dostępne tylko trzy języki – angielski, francuski i portugalski.

Niestety, niektórzy muszą jeszcze trochę poczekać na dostępność nowych elementów. W aplikacji Waze na iOS nie widzę jeszcze możliwości ich aktywacji.