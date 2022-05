Władca Pierścieni trafi na smartfony – nowa gra od Electronic Arts

Zaskakujące wieści dla fanów Śródziemia! Marka Władca Pierścieni powraca w objęcia Electronic Arts, które przygotuje nową grę w tym wspaniałym uniwersum. Niestety, ukaże się ona tylko na mobilne platformy.

Nie każde złoto jasno błyszczy

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth – oto tytuł nadchodzącej gry, jaką Electronic Arts wyprodukuje w ramach uniwersum Władca Pierścieni. Jest to oczywiście kolejna pozycja, która poszerzy mobilne portfolio tego wydawcy. Jego trzon stanowią przede wszystkim gry od studia PopCap – logiczne klasyki w stylu Plants vs Zombies oraz Bejeweled, a także pojedyncze wystrzały w stylu Need for Speed: No Limits czy The Sims Mobile.

Nic więc dziwnego, że Elektronicy chcą w tym segmencie sięgnąć po nieco poważniejszą markę. Filarem mobilnego Władcy Pierścieni ma być warstwa fabularna, walki turowe oraz rozbudowany system kolekcjonowania i ogromny wachlarz postaci z książkowego uniwersum J.R.R. Tolkiena. Nawet komunikat prasowy nie precyzuje co dokładnie będziemy kolekcjonować, a jedno jest pewne – to EA zgromadzi pieniądze od fanów Śródziemia.

Władca Pierścieni ma miejsce na konsolach i komputerach. Być może małymi kroczkami i tam dojdziemy (źródło: Electronic Arts)

Władca Pierścieni bez szczęścia do gier

Choć wiadomość o grze mobilnej ostudzi zapał większości graczy, współpraca Electronic Arts z Middle-earth Enterprises jest generalnie dobrą informacją. To prosta droga do rozmów z Warner Bros na temat ponownego wydania gier, jakie towarzyszyły filmowym premierom w latach 2001-2003.

Posiadacze komputerów PC z pewnością pamiętają obydwie odsłony Lord of The Rings: Battle for Middle-Earth, a starsi konsolowcy z nostalgią wspominają gradaptację filmu Władca Pierścieni: Dwie Wieże. W tamtym okresie, świat przeżywał ogromną falę zainteresowania Śródziemiem, co skutkowało wieloma premierami gier. Dziś jednak, są one niedostępne do zakupu, więc takie GOG.com z pewnością mogłoby spróbować coś tu wskórać.

A tymczasem, zapnijcie pasy. Czeka nas kolejna mobilna, darmowa gra od Electronic Arts. Szykujcie się na mikropłatności oraz jakość, która w żaden sposób nie przypomni o konsolowej chwale Władcy Pierścieni. Zdziwię się, jeśli będzie inaczej.