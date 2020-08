Android Auto z obsługą nawigacji firm trzecich! Google zapowiedziało rewolucyjną zmianę

Nadchodzi jedna z największych zmian w historii rozwoju Android Auto. Google zamierza bowiem dopuścić zewnętrzne nawigacje do swojego oprogramowania dla kierowców.

Nie tylko Mapy Google i Waze

Apple CarPlay ma jedną znaczącą przewagę nad Android Auto – od wydania iOS 12 pozwala na korzystanie z nawigacji firm trzecich. Dzięki temu, użytkownik nie jest ograniczony wyłącznie do Map Apple i może korzystać z Map Google, Waze, AutoMapy, Sygic czy Yanosika. Natomiast oprogramowanie Google, mogłoby się wydawać, że bardziej otwarte, zapewnia dostęp tylko do dwóch aplikacji – Mapy Google i Waze. Warto zaznaczyć, że obie apki należą do firmy z Mountain View.

Google w nowym wpisie na oficjalnym blogu zauważa, że nadal jedną z najczęstszych próśb dotyczących rozwoju Android Auto jest obsługa większej liczby aplikacji w samochodzie. Firma w końcu postanowiła coś z tym zrobić i zapowiedziała znaczące rozszerzenie listy obsługiwanych programów.

Partnerzy z wczesnym dostępem do nowych kategorii aplikacji na Androida Auto (fot. Google)

Na Android Auto wprowadzone zostaną nowe kategorie aplikacji – nawigacje, parkowanie i ładowanie pojazdów elektrycznych. Tak, w końcu będzie można korzystać z innych nawigacji niż Mapy Google czy Waze. Oczywiście, samo rozszerzenie obsługi nie oznacza, że od razu uruchomimy AutoMapę czy Yanosika. Twórcy będą musieli wprowadzić odpowiednie zmiany, aby ich produkt pojawił się w bibliotece aplikacji Android for Cars.

Testy rozpoczną się już wkrótce

Firma z Mountain View poinformowała, że już teraz współpracuje z wybranymi partnerami, aby wprowadzić ich aplikacje na Android Auto. W założeniach ma to pozwolić na sprawniejsze dostosowanie oprogramowania i rozpoczęcie beta testów jeszcze przed końcem tego roku. Wśród pierwszych aplikacji, należących do nowych kategorii, znajdą się m.in. ChargePoint, SpotHero i Sygic.



Nawigacja Sygic na Android Auto (fot. Google)

Podobnie jak ma to miejsce w Apple CarPlay, twórcy aplikacji muszą dostosować się do wytycznych dotyczących projektowania interfejsu. W celu ułatwienia prac, Google udostępni im narzędzia, szablony i wskazówki do optymalizacji interfejsu pod kątem obsługi w samochodzie.

Wszyscy programiści zainteresowani wprowadzeniem aplikacji do nowych kategorii mają wkrótce otrzymać dostęp do API. Pozostaje więc mieć nadzieję, że już niebawem w Android Auto zobaczymy Yanosika, AutoMapę i wiele innych nawigacji.