Android Auto dostał nową nawigację! Użytkownicy mogą już korzystać z Sygic

Nie przepadasz za Mapami Google lub Waze? Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość. W Android Auto można już korzystać z nawigacji Sygic.

Długo musieliśmy czekać

Mogłoby się wydawać, że Android i oprogramowanie rozwijane przez Google ma przewagę nad iOS w kwestii otwartości. Niestety, nie zawsze jest to regułą. Dobrym przykładem jest Android Auto, który przez wiele lat nie pozwalał korzystać z nawigacji firm trzecich. Co prawda, Apple CarPlay także miał takie ograniczenie, ale firma z Cupertino zmieniła podejście odczuwalnie wcześniej niż Google.

Na szczęście, Google w końcu uległo prośbom użytkowników i niewykluczone również, że skargom producentów nawigacji. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że Android Auto pozwoli na uruchomienie aplikacji firm trzecich.

Sygic z wyczekiwaną aktualizacją

Po okresie testów, który rozpoczął się w grudniu 2020 roku, twórcy nawigacji Sygic właśnie poinformowali, że obsługa Android Auto trafiła do stabilnej wersji aplikacji. Oznacza to, że nie musicie już dołączać do grona testerów, aby mieć wygodny dostęp do nawigacji na ekranie systemu infotainment w samochodzie.

Sygic, podobnie jak Mapy Google czy Waze, otrzymał interfejs przygotowany z myślą o obsłudze przez kierowcę. Są więc duże przyciski, intuicyjna obsługa i dostarczanie tylko najważniejszych wskazań. Wśród ciekawszych funkcji należy wymienić tryb offline, ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości, planowanie tras z uwzględnieniem przewidywanego natężenia ruchu, a także asystenta pasa ruchu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udzielono nam wczesnego dostępu do biblioteki Android dla aplikacji samochodowych, dzięki czemu nawigacja Sygic jest w końcu dostępna na wyświetlaczach samochodowych, co stanowi wspaniały dodatek do jej funkcjonalności. Jesteśmy przekonani, że użytkownikom spodobają się nie tylko nasze piękne mapy offline, ale również inne funkcje, dzięki którym nawigacja Sygic jest niezawodnym i bezpiecznym przewodnikiem na drodze, który zawsze podąża w kierunku najnowocześniejszych rozwiązań. Lukas Dermek, dyrektor produktu w Sygic

Wsparcie dla oprogramowania Google wprowadzane jest wraz z najnowszą wersją aplikacji. W związku z tym, że cały proces przeprowadzany jest stopniowo, niektórzy użytkownicy mogą jeszcze nie widzieć odpowiedniej aktualizacji. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać maksymalnie kilka dni.