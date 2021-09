Yanosik w Android Auto dostępny dla wszystkich! Niestety, wciąż z błędami

Wreszcie się doczekaliśmy. Yanosik w stabilnej wersji otrzymał wsparcie dla Android Auto. Warto jednak tutaj ostudzić emocje – aplikacja wciąż zawiera bowiem irytujące niedociągnięcia.

Obsługa Android Auto już dostępna

Trzeba przyznać, że nie musieliśmy długo czekać od rozpoczęcia publicznych testów beta do momentu udostępnienia wersji finalnej. W najnowszej aktualizacji, która jest już wdrażana w Google Play, Yanosik otrzymał wsparcie dla oprogramowania Google.

Oznacza to, że polska aplikacja dołączyła to wciąż nielicznego grona nawigacji firm trzecich, z których możemy korzystać w Android Auto. Wcześniej na podobnych ruch zdecydowali się twórcy AutoMapy czy Sygica.

W celu rozpoczęcia przygody z Yanosikiem w Android Auto, wystarczy tylko pobrać najnowszą wersję programu z Google Play. Aplikacja powinna automatycznie pojawić się wśród dostępnych po podłączeniu smartfona do systemu infotainment w samochodzie.

Yanosik w Android Auto – na zdjęciu jeszcze w wersji testowej (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Interfejs, podobnie jak w przypadku innych nawigacji, został dostosowany do wygodnej obsługi podczas prowadzenia samochodu. Liczbę wyświetlanych elementów ograniczono do minimum, aby nie rozpraszały zbytnio kierowcy. Całość prezentuje się przejrzyście i czytelnie.

Niestety, nie udało się usunąć wszystkich wad

Zaledwie kilka dni temu testowałem najświeższą wersję beta aplikacji. Yanosik okazał się produktem jeszcze niedopracowanym, zawierającym sporo błędów i niekoniecznie przemyślane rozmieszczenie kilku elementów interfejsu (np. przycisk zgłaszania zdarzeń na drodze).

Oczywiście to naturalne, że wersja beta może mieć wiele niedociągnięć. W końcu testy należy traktować jako dostęp do wczesnego i eksperymentalnego oprogramowania. W związku z tym, nie chciałem jeszcze wystawiać końcowej oceny Yanosikowi. Liczyłem, że do premiery stabilnego wydania większość problemów nie będzie już występować.

Opinie pierwszych użytkowników sugerują jednak, że twórcy Yanosika chyba niepotrzebnie pospieszyli się z wydaniem publicznej wersji. Niewykluczone, że niektóre błędy z bety faktycznie zniknęły, ale sporo osób skarży się na liczne problemy, utrudniające komfortowe korzystanie z aplikacji.

Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni i wraz z kolejnymi poprawkami otrzymamy już produkt naprawdę godny polecenia. Tym bardziej, że aplikacja ma spory potencjał, aby stać się jedną z najlepszych i najbardziej przydatnych na platformie Google.