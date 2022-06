Kobiety już teraz rządzą w IT – dla Orange to oczywiste

Akcja partnerska

Naukowczynie, aktywistki, programistki, liderki. Niezależnie od tego, czym się zajmują, kobiety muszą mieć równe szanse w świecie technologii, zdominowanym niegdyś przez facetów. Orange Polska znalazło na to kilka sposobów, które dumnie wdraża w codziennej pracy.

Biznes to odpowiedzialność

Nowa strategia .Grow to cztery filary, o które opierają się wszystkie działania Orange Polska. Są nimi nowe możliwości, nasz potencjał, więcej z biznesu oraz odpowiedzialność. Ten ostatni jest szczególnie ważny, gdyż tak wielki biznes musi być odpowiedzialny wobec społeczeństwa. Dlatego też zadbanie o równe szanse dla kobiet w pracy, stało się priorytetem dla pomarańczowej drużyny.

Dane i projekcje przemawiają tutaj na korzyść Orange. Tylko w przypadku stanowisk technologicznych, 11% pracowników już teraz stanowią kobiety. Plan firmy zakłada, że do 2025 roku ten odsetek może już wynieść 25%, tylko w działach technicznych. Jeśli przejdziemy do praktykantów w działach technicznych, okaże się, że obecnie już co czwarta z nich to dziewczyna!

Ambicje jednak są wielkie, ponieważ korporacja chce zwiększyć ten wynik do co drugiej praktykantki. To jednak ciągle nie wszystko. Orange pragnie, aby kobiety stanowiły w firmie 40% managerów, 35% kluczowych stanowisk menedżerskich oraz 50% w sukcesji. Co powinno być też oczywiste, kobiety będą zarabiać w firmie tyle samo, co faceci na podobnych pozycjach. Między innymi dlatego korporacja wspiera takie inicjatywy jak Perspektywy Women in Tech 2022.

Orange było partnerem wydarzenia Perspektywy Women in Tech 2022

Kobiety WłączOne w rozwój firmy

WłączOne to specjalny program, którego zadaniem jest motywacja kobiet do pracy w technologiach. Wchodząc na jego oficjalną stronę, znajdziemy chociażby interaktywny przewodnik, w którym ekspertki opowiadają o szczegółach i realiach pracy w działach HR, telekomunikacji, data science, machine learning, UX design oraz DevOps.

W strukturach Orange działa również społeczność Kobiety w technice. Jej celem jest wzajemne wsparcie oraz dodanie odwagi kobietom pracującym w obszarach technicznych. Jest to również miejsce, które pozwala na wymianę kompetencji, wiedzy i doświadczeń, a także na wzajemną inspirację. Bierze w niej udział już 200 osób, co można uznać za spory sukces korporacji. Ma to sens, jeśli spojrzymy na fakt, że Orange również wspiera Perspektywy Women in Tech 2022. Program, którego misją jest wiara w kobiety oraz ich moc zmieniania świata.

Te oraz wiele więcej inicjatyw mają jeden większy cel. Firma chciałaby, żeby do 2025 roku 100% pracowników posiadało kompetencje cyfrowe. Aż 50% ról zawodowych ma zostać zmienionych w taki sposób, aby pokrywały większe wykorzystanie technologii cyfrowych. Atrakcyjne programy rozwoju mają zostać zapewnione w takich dziedzinach, jak Data, AI, Cloud oraz IT.

Pandemia, czyli zmiana dla kobiet w IT

Tylko w czasie pandemii, warunki pracy zmieniły się dla 45% aktywnych zawodowo Polek. 35% z nich miało obniżoną płacę, 10% po prostu straciło pracę, a kolejne 5% ją porzuciło, by móc w tym czasie zaopiekować się dziećmi. W tak dramatycznych sytuacjach, wyjściem awaryjnym są nowe kompetencje. Aby zacząć pracować w branży IT, nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego. Nowe umiejętności można zdobywać na wielu kursach i szkoleniach – wystarczy ich tylko poszukać.

Ich zdolność do poszerzania kompetencji zbadał Instytut DELab Uniwersytetu Warszawskiego. Efektem tych prac był wielki raport Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji. Ten pokazał, że dla 56% kobiet kompetencje cyfrowe są coraz bardziej istotne w ich pracy, lecz niewiele z nich znajduje czas na ich poszerzanie.

Najwięcej kobiet uczy się w segmencie wiekowym 56-65 lat – aż 13%. Co jest najbardziej rozczarowujące, ta statystyka nie jest już tak kolorowa przy młodych kobietach. W przedziale wiekowym 25-35 lat uczy się zaledwie 5,5% pań. Gdy jednak już pracują kobiety nie boją się zdobywać nowych kompetencji. 44% z nich uczy się z materiałów szkoleniowych z sieci, 35% z filmów i tutoriali online, a 28% korzysta z kursów internetowych we własnym zakresie.

Co jest jednak równie ważne, to praca zdalna. W badaniach No Fluff Jobs z I kwartału 2020 roku, jej istotę wskazywało 23% badanych. Z kolei w raporcie Kobiety w IT 2021 było to już 34% ankietowanych! Jeżeli mówimy o pracy w IT, dla kobiet najważniejsze okazały się: dobra atmosfera (66%), wysokie zarobki (65%) oraz możliwości rozwoju (64%).

Nierzadko panie decydują się na samodzielne przebranżowienie. Te, które zdecydowały się na rozpoczęcie kariery w IT, są na etapie samodzielnej nauki (49%), chcą ukończyć specjalistyczne kursy (25%) lub zamierzają pójść na studia w tym kierunku kształcenia (7%).

Coraz więcej pracodawców musi wspierać kobiety tak, jak robi to pomarańczowy operator GSM (fot. Orange)

Zmiana widoczna gołym okiem

Dlatego też bardzo dobrze, że Orange, jako korporacja z kapitałem międzynarodowym, zdała sobie sprawę z potęgi kobiet. One również mogą się przyczynić do lepszego świata i mało tego – uczestniczą w tej przemianie już teraz. Jeśli tylko zechcemy pokazać im drogę, możemy od nich dostać o wiele więcej, niż ktokolwiek by się spodziewał.

Mało tego – efekty ich prac są widoczne gołym okiem. Przykładem niech będzie praca jednej z data scientystek w Orange, Izabelli Krzemińskiej. Trzy lata wysiłków zaowocowały stworzeniem algorytmu, który w sekundę jest w stanie rozpoznać osobowość po danych z telefonu. Marzena Ołubek pomaga z kolei w detekcji anomalii logów – jej zadaniem jest porządkowanie ich w taki sposób, aby jak najszybciej zapobiegać awariom i je likwidować. Basia Klaudel – finalistka konkursu 25 under 25 – to z kolei przyszłość sztucznej inteligencji w medycynie. J Już jako studentka opracowała rozwiązanie ułatwiające diagnozę złośliwości guzów nerek.

Nie szukając jednak tak daleko – chyba wiecie, kto założył Tabletowo.pl te dwanaście lat temu? Nasza Kasia jest ambitną szefową, która każdego dnia walczy o to, aby redaktorzy portalu obracali się wśród największych liderów i specjalistów branży technologicznej, a także dostarczali jakościowe teksty. Przy sprawdzaniu tekstów nie odpuszcza najmniejszych błędów, ale tylko dlatego, że chce, abyśmy pisali jak najlepiej. Tylko w ciągu roku pracy z nią, stałem się zupełnie innym redaktorem. Jeśli tylko dajesz z siebie 100%, ona oddaje jeszcze więcej wsparciem, wyrozumiałością oraz kolejnymi szansami.

Z takimi kobietami u sterów, nasza przyszłość jest bezpieczna.

