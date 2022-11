Android Auto – Google nie może się zdecydować w sprawie jednej ikony

W nowym wyglądzie Android Auto jedna z ikon została całkowicie usunięta. Natomiast w przypadku starszego systemu, który wciąż dostępny jest u większości użytkowników, omawiana ikona raz znika, a raz się pojawia. Cóż, chyba ktoś w Google nie może się zdecydować.

Długa historia zniknięć i powrotów

W kwestii ikony pogody w Android Auto można odnieść wrażenie, że firma z Mountain View bawi się w chowanego z użytkownikami. Otóż informacje o pogodzie, w tym również temperaturze, były wyświetlane na ekranie głównym w starszym projekcie oprogramowania dla kierowców, który był rozwijany do 2019 roku. Wówczas informacje pojawiały się na jednej z podstawowych kart.

W 2019 roku, gdy Android Auto doczekało się większego odświeżenia, wspomniana karta zniknęła. Co więcej, zniknęły jakiekolwiek informacje o pogodzie na ekranie głównym. Dopiero z czasem, w jednej z aktualizacji, Google zdecydowało się dodać niewielką ikonę na pasku stanu, która po prostu informowała o aktualnej temperaturze na zewnątrz samochodu.

Android Auto z interfejsem Coolwalk (fot. Android Police)

Cóż, wspomniana przed chwilą ikona wkrótce ponownie zniknęła u wielu osób. Okazało się, że nie było to zamierzone działanie Google, a po prostu jej usunięcie wynikało z błędu w oprogramowaniu. Następnie opisywana ikona pojawiała się tylko po to, aby za chwilę zniknąć i… znów zawitać na pasek stanu.

Co ciekawe, w najnowszym projekcie Android Auto, wprowadzającym przeprojektowany wygląd o nazwie kodowej Coolwalk, ikona ponownie została całkowicie usunięta. Nie należy jednak wykluczać jej powrotu, gdy przykładowo nowa wersja oprogramowania wyjdzie z fazy beta testów.

Ikona pogody wróciła

Zostawmy jednak na chwilę interfejs Coolwalk i przejdziemy do stabilnej wersji Android Auto, która korzysta z wyglądu wprowadzonego w 2019 roku. Okazuje się, że ikona pogody, która ponownie zniknęła u wielu osób, powróciła po raz kolejny.

Warto mieć na uwadze, że o jej przywróceniu poinformował jeden z pracowników Google, który należy do zespołu rozwijającego Android Auto. Oczywiście, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, niekoniecznie musi to oznaczać, że ikona wróciła u wszystkich osób. Możliwe, że problem wciąż występuje u części użytkowników, aczkolwiek powinna to być dość mała grupa.

Wróćmy jeszcze raz do nowego Android Auto z interfejsem Coolwalk. Coś czuję, że czeka nas powtórka z rozrywki – ikona pogody będzie znikać i pojawiać się ponownie. Mam tylko nadzieję, że nie doświadczymy powtórki z innymi błędami, których w oprogramowaniu Google dla kierowców dotychczas było stanowczo zbyt dużo.