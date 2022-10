Android Auto postanowił pobawić się w chowanego z użytkownikami. Zniknęła jedna z ikon

Co słychać w świecie Android Auto? Cóż, raczej nic ciekawego. Wciąż nie doczekaliśmy się wprowadzenia nowego interfejsu, a użytkownicy skarżą się na kolejny błąd.

Reklama

Zniknęła jedna z ikon

Chciałbym wreszcie napisać o ciekawych nowościach w Android Auto czy o funkcji, która właśnie trafiła do użytkowników i spotkała się z naprawdę dobrym przyjęciem. Tymczasem większość informacji, z jakimi się spotykam, dotyczy błędów, zarówno tych mniejszych, jak i tych uniemożliwiających korzystanie z oprogramowania dla kierowców. Momentami mam wrażenie, że najlepszą opcją jest zrezygnowanie z dalszego korzystania, aby zaoszczędzić sobie mnóstwo czasu i nerwów.

Niestety, tym razem też muszę Was poinformować o usterce, która pojawiła się w Android Auto. Przybywa skarg, w których poszkodowani wskazują, że ikona pogody ponownie zniknęła z interfejsu oprogramowania.

Oczywiście nie mamy do czynienia z naprawdę dużym błędem, który odczuwalnie wpływałby na doświadczenie płynące z korzystania z oprogramowania Google. Usterka potwierdza jednak, że Android Auto wciąż nie jest traktowany przez firmę z Mountain View z odpowiednim priorytetem. Najwidoczniej zawodzą testy jakości, chociaż patrząc na liczbę zgłaszanych niedociągnięć, można pomyśleć, że takie testy w ogóle nie istnieją.

Ikona pogody w Android Auto znajduje się obok ikony zasięgu i baterii (fot. 9to5Google)

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy ikona informująca o temperaturze na zewnątrz nagle zniknęła. W połowie 2021 roku ikona „wyparowała” u większości użytkowników, a jej przywrócenie i pełne rozwiązanie problemu zajęło kilka miesięcy. Miejmy nadzieję, że tym razem Google uda się sprawniej naprawić błąd.

Jak zwraca uwagę serwis 9to5Google, problem został już zgłoszony do zespołu Google, pracującego nad Android Auto. Niestety, nie znamy jakichkolwiek informacji o planowanym harmonogramie prac, więc trudno wskazać, kiedy należy spodziewać się usunięcia usterki.

Wciąż bez odświeżonego interfejsu

Użytkownicy mogą już pobrać Android Auto 8.2 – aktualizacja dopiero co została wydana. Nie wprowadza ona jednak żadnych nowości, więc najpewniej jakiekolwiek zmiany mają miejsce wyłącznie „pod maską”.

Warto zauważyć, że wersja 8.2 nie przynosi nowego interfejsu o nazwie Coolwalk. Został on zaprezentowany na początku maja 2022 roku i miał trafić do wszystkich do końca wakacji. Google wciąż jednak nie zdecydowało się na jego udostępnienie i nie wiadomo, kiedy to zrobi.