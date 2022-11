Nowy tablet Samsunga może być bardziej przystępny cenowo

Chociaż nie znamy jeszcze daty premiery najnowszego tabletu południowokoreańskiego producenta, to jednak w sieci pojawiło się już sporo informacji na jego temat. Znamy już niektóre podzespoły, jakie mają zostać wykorzystane w Galaxy Tab 8 FE. Wygląda na to, że urządzenie może być bardziej przystępne cenowo.

Spodziewana specyfikacja nadchodzącego Samsunga

We wrześniu w bazie Geekbench pojawił się tablet o numerze modelu SM-X506B. Sugerowano wówczas, że chodzi właśnie o Galaxy Tab 8 FE. Z bazy danych dowiedzieliśmy się, że testowane urządzenie jest wyposażone w procesor MediaTek Kompanio 900T – to ośmiordzeniowa jednostka, wykonana w 6-nm procesie technologicznym, która rozpędzi się maksymalnie do 2,60 GHz. Znalazł się w nim też zintegrowany układ graficzny ARM Mali-G68 MC4 oraz procesor sztucznej inteligencji MediaTek APU.

Układ wspiera również obsługę sieci 5G, dlatego możemy spodziewać się jej w tym urządzeniu. Ponadto wiemy, że chipset ma być w tym modelu wspierany przez 4 GB RAM. Z danych udostępnionych przez Geekbench wynika też, że Galaxy Tab 8 FE działa na systemie operacyjnym Android 13.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (fot. Tabletowo)

Teraz w sieci jeden z renomowanych leaksterów opublikował informacje na temat nadchodzącego urządzenia. Po pierwsze potwierdził on, że SM-X506B to Galaxy Tab 8 FE, a więc potwierdzałoby to informacje przytoczone przeze mnie powyżej. Ponadto wspomina on też, że tablet zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD, który będzie oferować wsparcie dla obsługi rysikiem. To wszystkie informacje, jakie do tej pory udało nam się pozyskać na temat tego urządzenia.

Co z tą ceną?

Już w tytule zasugerowałem, że urządzenie może być bardziej przystępne cenowo. Przypomnijmy, że niemal cała seria Galaxy Tab 8 oferuje użytkownikom ekrany AMOLED, a model z dopiskiem FE ma zostać wyposażony w wyświetlacz LCD, podobnie jak podstawowy Galaxy Tab S8. To bez wątpienia tańsza technologia i może to pozytywnie wpłynąć na cenę tabletu, ale niekoniecznie na dobre wrażenia z użytkowania tego sprzętu.

Warto dodać, że Samsung Galaxy Tab S7 FE również oferował ekran LCD i podczas wejścia na polski rynek kosztował ~2800 złotych. Z kolei Galaxy Tab S8 5G kosztuje obecnie ~3800 złotych. Nie jest znana jeszcze dokładna data premiery nowego tabletu południowokoreańskiego producenta, ale możemy spodziewać się, że będzie to najbardziej przystępny cenowo sprzęt z serii Galaxy Tab S8.