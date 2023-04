W Android Auto pojawią się aplikacje z nowej kategorii

Wkrótce z poziomu ekranu w samochodzie, na którym wyświetlany jest Android Auto, będziemy mogli sterować urządzeniami smart home. Nowa kategoria aplikacji jest już bowiem dostępna.

Smart home w Android Auto

Na atrakcyjność Android Auto, podobnie jak konkurencyjnego Apple CarPlay, wpływają dwa główne czynniki. Pierwszym jest jakość samego oprogramowania. Natomiast drugi to dostępność aplikacji. Google całkiem dobrze to rozumie i sukcesywnie dopuszcza kolejnych deweloperów do swojej platformy. Przykładowo kilka lat temu dostęp zyskali twórcy nawigacji, co pozwoliło użytkownikom korzystać z innych aplikacji niż tylko Mapy Google czy Waze.

Google, w ramach najnowszego rozszerzenia listy obsługiwanych aplikacji, zdecydowało się na dopuszczenie nowych aplikacji do zarządzania smart home/Internet of Things (IoT). Wypada zauważyć, że już w 2021 roku pierwsza tego typu aplikacja pojawiła się w Android Auto – Samsung SmartThings. Natomiast teraz zielone światło otrzymało sporo więcej deweloperów.

Oznacza to, że z poziomu ekranu w samochodzie będziemy mogli zarządzać określonymi funkcjami urządzeń w domu. Przykładowo uruchomić robota sprzątającego, ustawić odpowiednią temperaturę przed dojechaniem do domu i wiele więcej. Oczywiście wciąż będzie można wykorzystać Asystenta Google, aby wydawać polecenia za pomocą komend głosowych.

Należy nastawić się, że wszystkie aplikacje, które zostaną dopuszczone do Android Auto, zapewnią podobny interfejs. Wynika to z wytycznych narzucanych przez Google, których celem jest projektowanie aplikacji dostosowanych do obsługi w samochodzie. Możliwe, że poszczególne funkcje będą wyświetlane w formie siatki i dużych ikon, podobnie jak ma to miejsce już w Samsung SmartThings.

Otwarcie platformy na więcej aplikacji nie oznacza jednak, że lista dostępnych aplikacji od razu zostanie zwiększona. Twórcy muszą wydać odpowiednią aktualizację, a także wprowadzić obsługę oprogramowania Google dla kierowców. Oczywiście ta obsługa, jak przed chwilą wspomniałem, musi być zgodna z szablonami przygotowanymi przez Google.

Android Automotive również dostanie nowe aplikacje

Google rozwija też pełnoprawny system infotainment Android Automotive, który znajdziemy już w nowych Volvo czy wybranych autach Renault. Wypada dodać, że nowa kategoria aplikacji zostanie wprowadzona również w przypadku Automotive, a dostosowane aplikacje powinny wkrótce pojawić się w sklepie Google Play.