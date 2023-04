Dzięki temu urządzeniu możesz „sklonować” swój smartfon, ale nie jest to tanie

Choć to urządzenie nie jest nowe, to ponownie zrobiło się o nim głośno. Wiele osób mogło o czymś takim nie słyszeć. DASUNG Link pozwoli Ci „sklonować” Twój smartfon. Po co? I najważniejsze: za ile?

DASUNG Link to dodatkowy ekran e-ink do Twojego smartfona

DASUNG to marka, która specjalizuje się w urządzeniach z wyświetlaczami e-ink – ma w swoim portfolio nie tylko czytniki, ale też tablety, a nawet i monitory z takimi ekranami. Niedawno do jej oferty dołączył model Link, który wygląda jak smartfon, choć nim nie jest. Czym więc jest?

źródło: Indiegogo

DASUNG Link to dodatkowy monitor do smartfona, choć „monitor” to za dużo powiedziane, ponieważ ma on ekran o przekątnej 6,7 cala (z 300 ppi i funkcją regulacji jasności podświetlenia oraz temperatury), czyli podobnie jak większość obecnie dostępnych na rynku smartfonów. Po co jednak kupować takie urządzenie?

Odpowiedź jest krótka: dla wygody. Wyświetlacze e-ink są bowiem bardziej przyjazne dla oczu i nie męczą tak szybko wzroku jak „klasyczne” ekrany. Ponadto są znacznie bardziej energooszczędne, dzięki czemu urządzenia z nimi na pokładzie mogą działać tygodniami z dala od ładowarki. Jeśli zatem ktoś dużo korzysta ze smartfona, DASUNG Link może być dla niego ciekawą propozycją.

źródło: Indiegogo

Szczególnie że oferuje on funkcję „odwrotnego dotyku”, tzn. może on służyć nie tylko jako drugi ekran, ale można na nim korzystać ze wszystkich funkcji smartfona po połączeniu urządzeń. Tutaj trzeba dodać, że DASUNG Link występuje w dwóch wersjach: przewodowej i bezprzewodowej. Ta druga sprzedawana jest wraz z etui z akumulatorem o pojemności 6800 mAh, a do tego pierwsi kupujący dostaną jeszcze dodatkową baterię 4000 mAh.

Wersja przewodowa jest kompatybilna z wybranymi smartfonami Huawei, HONOR, Smartisan, OPPO, Samsung, Black Shark, REDMAGIC, LG i OnePlus, natomiast bezprzewodową można połączyć ze znacznie większą ilością urządzeń, w tym z iPhone’em (tylko z „bezramkowymi” smartfonami Apple). Dostępna funkcjonalność zależy jednak od wersji systemu Android, a na iOS nie działa „odwrotny dotyk”.

źródło: Indiegogo

Cena, dostępność

Jak zostało wspomniane, DASUNG Link nie jest nowym urządzeniem – jest dostępne już od kilku miesięcy, dokładniej od grudnia 2022 roku. Marka zdecydowała się jednak wprowadzić je na platformę Indiegogo, skąd możecie zamówić ten sprzęt również do Polski, ale nie jest ono tanie (choć sama wysyłka jest darmowa). Jak wyglądają ceny?

Wersja przewodowa kosztuje 1267 złotych, natomiast bezprzewodowa 1396 złotych. W drugim przypadku, jak zostało wspomniane, otrzymacie dodatkowy akumulator o pojemności 4000 mAh. W obu możecie natomiast wybrać wersję szarą Deep Space Gray lub niebieską Phantom Blue. Realizacja dostaw planowana jest w czerwcu 2023 roku.